Madelón mueve el tablero: Unión presentará variantes para cerrar la fase regular en Córdoba

Leonardo Madelón tendría definido realizar tres modificaciones en Unión para visitar a Belgrano, en busca de un buen resultado para terminar entre los primeros cuatro de la Zona A.

Leonardo Madelón terminó de ajustar este domingo los últimos detalles del equipo que visitará a Belgrano este lunes, desde las 17, en el Gigante de Alberdi. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, será clave para las aspiraciones de Unión , que intentará cerrar la fase regular entre los cuatro primeros de la Zona A y así asegurarse la ventaja de iniciar los playoffs como local.

El entrenador tatengue tiene resueltas tres modificaciones respecto del equipo que viene de empatar ante Independiente Rivadavia: una obligada por suspensión y dos de carácter táctico, producto de la búsqueda de mayor profundidad de mitad de cancha hacia adelante.

Los tres cambios que implementaría Madelón

La ausencia de Lautaro Vargas, sancionado por acumulación de amarillas, abre un interrogante en el lateral derecho. El uruguayo Emiliano Álvarez, quien está próximo a debutar como titular, asoma con chances de ocupar ese sector, aunque Nicolás Paz también aparece en consideración.

En la zona media, Madelón apostará por el regreso de Franco Fragapane, quien ocuparía la banda izquierda en lugar de Nicolás Palavecino, buscando mayor dinámica y desequilibrio por los costados. Y en el frente de ataque se daría otra variante: Cristian Tarragona vuelve a meterse en la pelea por un lugar entre los once y podría reemplazar a Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, en la intención de sumar presencia en el área rival.

Los 11 por los que apostaría Madelón en Unión

Con esas modificaciones en estudio, el once probable que se perfila para enfrentar al Pirata sería: Matías Tagliamonte; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

El compromiso en Córdoba no será uno más para Unión. Además de llegar con la motivación de haberse asegurado un lugar en los playoffs, el Tate sabe que un triunfo podría posicionarlo de manera ideal para la fase que viene. Belgrano, entretanto, se jugará su última carta para meterse en la definición. En ese escenario, Madelón ajusta piezas y apuesta a un equipo competitivo para intentar dar un golpe de autoridad fuera de casa.