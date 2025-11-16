Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón mueve el tablero: Unión presentará variantes para cerrar la fase regular en Córdoba

Leonardo Madelón tendría definido realizar tres modificaciones en Unión para visitar a Belgrano, en busca de un buen resultado para terminar entre los primeros cuatro de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 12:03hs
Madelón mueve el tablero: Unión presentará variantes para cerrar la fase regular en Córdoba

Prensa Unión

Leonardo Madelón terminó de ajustar este domingo los últimos detalles del equipo que visitará a Belgrano este lunes, desde las 17, en el Gigante de Alberdi. El encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, será clave para las aspiraciones de Unión, que intentará cerrar la fase regular entre los cuatro primeros de la Zona A y así asegurarse la ventaja de iniciar los playoffs como local.

LEER MÁS: "Con Dómina no hay solución, se ilusionó y cargó contra Unión por su falta de chances"

El entrenador tatengue tiene resueltas tres modificaciones respecto del equipo que viene de empatar ante Independiente Rivadavia: una obligada por suspensión y dos de carácter táctico, producto de la búsqueda de mayor profundidad de mitad de cancha hacia adelante.

Los tres cambios que implementaría Madelón

La ausencia de Lautaro Vargas, sancionado por acumulación de amarillas, abre un interrogante en el lateral derecho. El uruguayo Emiliano Álvarez, quien está próximo a debutar como titular, asoma con chances de ocupar ese sector, aunque Nicolás Paz también aparece en consideración.

En la zona media, Madelón apostará por el regreso de Franco Fragapane, quien ocuparía la banda izquierda en lugar de Nicolás Palavecino, buscando mayor dinámica y desequilibrio por los costados. Y en el frente de ataque se daría otra variante: Cristian Tarragona vuelve a meterse en la pelea por un lugar entre los once y podría reemplazar a Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, en la intención de sumar presencia en el área rival.

Los 11 por los que apostaría Madelón en Unión

Con esas modificaciones en estudio, el once probable que se perfila para enfrentar al Pirata sería: Matías Tagliamonte; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Estigarribia, firme en Unión: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

El compromiso en Córdoba no será uno más para Unión. Además de llegar con la motivación de haberse asegurado un lugar en los playoffs, el Tate sabe que un triunfo podría posicionarlo de manera ideal para la fase que viene. Belgrano, entretanto, se jugará su última carta para meterse en la definición. En ese escenario, Madelón ajusta piezas y apuesta a un equipo competitivo para intentar dar un golpe de autoridad fuera de casa.

Unión Leonardo Madelón Belgrano
Noticias relacionadas
union toma nota: ya hay fecha para la final del clausura y para el trofeo de campeones

Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

el emotivo mensaje de union a leo madelon: feliz dia al dt de nuestros corazones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

union emitio un comunicado sobre el procedimiento judicial en la casa de cristian tarragona

Unión emitió un comunicado sobre el procedimiento judicial en la casa de Cristian Tarragona

rivadavia goleo a union b y jugara por la quinta posicion en el prefederal

Rivadavia goleó a Unión B y jugará por la quinta posición en el Prefederal

Lo último

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Último Momento
Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Todo lo que se juega Unión frente a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Exportadores santafesinos destacan el acuerdo con EE.UU.: Argentina debe pasar de la especulación a la producción

Exportadores santafesinos destacan el acuerdo con EE.UU.: "Argentina debe pasar de la especulación a la producción"

Siete allanamientos en Suardi con la aprehensión de seis personas por venta barrial de drogas

Siete allanamientos en Suardi con la aprehensión de seis personas por venta barrial de drogas

Ovación
Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Bortoleto sobre Colapinto: Podría ser una guerra Pelé-Maradona

Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona"

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Los argentinos Perrone y Morelli cerraron una gran temporada en Moto3

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Cristiano Ronaldo al Mundial 2026: Portugal goleó a Armenia y clasificó

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus