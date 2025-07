Mastantuono habló de su salida de River: "Jugar en Real Madrid es lo máximo"

Su pase al Real Madrid

Según relató el propio Mastantuono, el interés del Real Madrid no es nuevo. “Hace un año y medio tuve una charla con ellos, pero no pasó nada. Después renové con River y este año apareció de nuevo el interés. Me cambiaron las ideas, me demostraron afecto y tomé la decisión”, explicó sobre su traspaso.

Además, confirmó que fue clave el llamado de Xabi Alonso, actual DT del Bayer Leverkusen, pero con vínculos en la estructura del club merengue. “Me habló con mucha sinceridad. Eso me ayudó a tomar la decisión”, contó.

Su amor por River

Más allá del salto a Europa, Mastantuono dejó en claro que su vínculo con River es profundo e imborrable: “River es mi vida. Me formé ahí como jugador y como persona. Me cambió la vida. Siempre fui hincha”, aseguró, recordando con emoción su paso por la pensión del club, su debut en Primera y su histórico gol en el Superclásico.

A la hora de elegir un momento, no dudó: “El gol a Boca fue el partido que más esperé. Se habló mucho, era una prueba. Fue muy especial para mí”.

Reconoció que le quedaron cuentas pendientes, entre ellas ganar más títulos con la camiseta millonaria, aunque valoró haber podido gritar campeón en la Supercopa frente a Estudiantes.

El paso gigante y su nueva vida

El salto al Real Madrid lo pone en la elite mundial. Mastantuono es consciente de lo que significa y no esquiva el desafío: “No le tengo miedo a la adaptación. Es un reto muy personal. Voy a dejar la vida por el club, como lo hice en River”.

La posibilidad de compartir plantel con estrellas como Mbappé, Vinicius y Bellingham lo entusiasma, pero mantiene el foco: “Lo que quiero es adaptarme rápido, ayudar al equipo y ganar. Ganar la Champions, la Liga... esos son mis objetivos”.