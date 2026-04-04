En una final por la permanencia, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto repartieron puntos

Aldosivi recibió a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura 2026 en un partido en el que no abundaron las situaciones y que finalizó 0-0

Era un duelo de necesitados, ya que Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto son los últimos dos del Grupo B y un triunfo era clave si todavía mantenías aspiraciones de entrar entre los 8 mejores para ir a octavos de final.

El partido fue chato, sin muchas llegadas y donde lo mejor lo tuvo la visita, que en el complemento contó con la chance más claras para poder romper el cero.

La misma se generó desde los pies de Alanis, que en un mano a mano contra Werner lo gambeteó para quedar con todo el arco a disposición.

Su remate, en contraste con la excelsa gambeta, fue defectuoso y directo al poste, dejando pasar una situación que no iba a volver a repetirse.

Embed - SIN GOLES EN MAR DEL PLATA, ¡PERO CON EL ERRADO DEL TORNEO! Aldosivi 0-0 Estudiantes RC | RESUMEN

Aldosivi intentó con lo que pudo pero no agitó demasiado la defensa del rival. Lastra cumplió con una buena atajada ante Guzmán en la acción más peligrosa de los locales, que terminaron el partido con 10 hombres tras la roja a Zalazar por doble amarilla.

Con el empate 0-0, nadie quedó conforme. Estudiantes sigue último, con 5 puntos en 12 presentaciones, mientras que el Tiburón se mantiene por encima, con 6.