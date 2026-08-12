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Messi agradeció el apoyo tras la muerte de su padre: "Gracias por respetar nuestra intimidad"

El capitán argentino volvió a expresarse tras la muerte de Jorge Messi y agradeció los mensajes, gestos y el respeto hacia su familia

12 de agosto 2026 · 11:55hs
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Se multiplicaron en Rosario y el resto del país los mensajes de amor y apoyo a toda la familia Messi

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Lionel Messi volvió a expresarse públicamente después de la muerte de su padre, Jorge Messi. Luego de publicar una extensa carta en la que recordó su vínculo con él, el futbolista rosarino utilizó sus historias de Instagram para agradecer las muestras de cariño y, especialmente, el respeto por la intimidad de su familia.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá”, escribió Messi.

El mensaje fue breve y estuvo centrado en quienes acompañaron a la familia durante los últimos días, tanto desde Rosario como desde distintos lugares del país y del mundo. “Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, agregó el capitán argentino.

El agradecimiento llega después de una despedida familiar que se desarrolló en privado y luego de que vecinos y fanáticos se acercaran espontáneamente a la casa de la infancia de Messi, en el barrio La Bajada de Rosario, para dejar flores, camisetas, banderas y mensajes para la familia.

El segundo mensaje de Messi tras la muerte de Jorge

Antes había publicado una fotografía reciente junto a Jorge acompañada por una extensa carta. Allí habló del dolor por la pérdida, de los últimos meses de su padre y del Mundial que disputó en Qatar, al que Jorge no pudo asistir debido a su estado de salud.

También recordó la presencia de su padre desde sus primeros años como futbolista y el papel que tuvo como papá, amigo y representante. En ese texto, Messi escribió: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, y contó incluso que tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

Ahora, en un mensaje mucho más breve, eligió dirigirse a quienes acompañaron a la familia y marcar especialmente el respeto por la privacidad durante el duelo.

El mensaje cerró así una serie de expresiones públicas en las que evitó referirse a otros aspectos y se concentró en despedir a su padre y agradecer a quienes estuvieron cerca de la familia.

Una despedida en intimidad

La familia Messi había pedido privacidad durante los últimos meses y ese criterio se mantuvo después del fallecimiento de Jorge. La despedida se realizó de manera privada y con un fuerte operativo para preservar a los familiares y allegados.

El entorno de Messi también buscó evitar la exposición de la ceremonia y se tomaron medidas para impedir imágenes invasivas durante el último adiós.

El futbolista, que permaneció alejado de la exposición pública desde que se conoció la muerte de su padre, eligió ahora las redes sociales para compartir un sentido posteo y despedirlo públicamente.

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