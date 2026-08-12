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Comenzó la cuenta regresiva para la gran cita deportiva Suramericana

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Falta un mes para el gran evento deportivo que transformará a toda la provincia.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 12:33hs
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Comenzó la cuenta regresiva para la gran cita deportiva Suramericana

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Habrá 43 deportes y 60 disciplinas, con 26 de ellas otorgando plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y un importante legado de infraestructura.

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Falta un mes para que comiencen los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento deportivo internacional más importante de la historia de la provincia. Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela se convertirán en escenario de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y ofrecerá 43 deportes y 60 disciplinas.

Durante 15 días, deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán por las medallas en escenarios distribuidos en las tres ciudades sede.

Pero Santa Fe 2026 será mucho más que una competencia. Los Juegos permitirán mostrar disciplinas con gran tradición y otras que buscan nuevos públicos, ofrecerán la posibilidad de ver en acción a atletas de primer nivel y dejarán infraestructura deportiva que continuará siendo utilizada una vez finalizado el evento.

¿Qué son los Juegos Suramericanos?

Los Juegos Suramericanos son una competencia multideportiva que reúne a atletas de los países que integran el movimiento deportivo suramericano. Santa Fe será sede de la decimotercera edición, que tendrá por primera vez a una provincia como anfitriona con tres ciudades sede: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La programación contempla 43 deportes y 60 disciplinas, desde atletismo, natación, fútbol y voleibol hasta ciclismo, vela, pelota vasca, tiro deportivo, escalada, pádel y esports, entre muchas otras.

Una competencia que también mira a Lima 2027

Uno de los grandes atractivos deportivos de Santa Fe 2026 será que 26 disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027. De esta manera, para muchos atletas la competencia no será solamente una oportunidad de conseguir una medalla suramericana, sino también un paso decisivo en el camino hacia el próximo gran evento multideportivo del continente.

Los criterios de clasificación varían de acuerdo con cada disciplina. En atletismo, por ejemplo, los ganadores de las pruebas individuales obtendrán clasificación directa para Lima 2027, mientras que en otras disciplinas se aplicarán sistemas específicos de clasificación.

Tres ciudades, un mismo escenario deportivo

Santa Fe 2026 tendrá una característica distintiva: las competencias se distribuirán entre Santa Fe, Rosario y Rafaela, tres ciudades que asumirán el desafío de recibir a las delegaciones y al público durante las dos semanas de competencia.

En Rosario se destacan el Invencible Centro Acuático, el Invencible Rosario y el Invencible Arena, además de distintos clubes y escenarios deportivos que serán sede de las competencias.

En Santa Fe, el Invencible Santa Fe y el Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, ubicado en Recreo, serán parte de la infraestructura preparada para los Juegos. También se utilizarán otros espacios deportivos de la capital provincial que han sido mejorados como la pista de atletismo del CARD.

Rafaela, por su parte, contará con el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo, además de otras instalaciones como la pista de BMX que permitirán recibir distintas disciplinas del programa deportivo.

Obras que quedarán después de los Juegos

Uno de los principales legados de Santa Fe 2026 será la infraestructura construida y renovada para recibir a los atletas. La Provincia lleva adelante una inversión de más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos, con 75 millones de dólares de financiamiento externo otorgado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

La transformación no se limita a los escenarios deportivos. También se construyen Villas Deportivas en las tres ciudades sede, destinadas a alojar a atletas y delegaciones y que luego formarán parte del patrimonio urbano y habitacional de la provincia.

El objetivo es que las obras puedan ser utilizadas por deportistas, clubes, federaciones e instituciones una vez finalizada la competencia. Así, el impacto de los Juegos continuará mucho después del 26 de septiembre.

Un mes para vivir los Juegos

La cuenta regresiva ya entró en su última etapa. Mientras avanzan los trabajos en los escenarios, también se multiplican las acciones para acercar Santa Fe 2026 a la comunidad.

El Tour Suramericano ya recorrió distintas localidades de la provincia con propuestas deportivas, recreativas y culturales, llevando la experiencia de los Juegos a chicos, jóvenes y familias antes del comienzo de la competencia.

El 12 de septiembre, esa cuenta regresiva llegará a su fin y comenzarán dos semanas en las que Santa Fe será escenario del deporte suramericano. Tres ciudades, 43 deportes, 60 disciplinas y más de 4.000 atletas serán parte de una experiencia que busca dejar algo más que medallas: infraestructura, conocimiento, nuevas oportunidades y una generación de santafesinos más cerca del deporte.

Juegos Suramericanos deportiva
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