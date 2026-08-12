Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: "Quería ganarla para llevártela"

Lionel Messi recordó a Jorge con un mensaje lleno de emoción, repasó su infancia, la relación que construyeron y el difícil momento que atravesaron durante la final ante España.

Lionel Messi despidió a su padre Jorge con una emotiva carta en la que recordó los momentos compartidos desde su infancia, cuando lo acompañaba a entrenamientos y partidos. El capitán argentino también habló del momento más difícil de su vida y su carrera, la final del mundo ante España, cuando su padre no se encontraba bien y estuvo cerca suyo.

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge Messi, con una emotiva carta en la que recordó los momentos que compartieron desde sus primeros años en el fútbol. El capitán argentino destacó la presencia de su padre durante su infancia, acompañándolo a los entrenamientos, a los partidos y en cada paso de su crecimiento como futbolista.

Para Messi, Jorge fue una figura fundamental desde el comienzo de su carrera. Su acompañamiento estuvo presente tanto en los momentos más difíciles como en los grandes logros que consiguió a lo largo de su trayectoria.

Padre, amigo y representante

En su carta, Messi dejó en claro que la relación con Jorge iba mucho más allá del vínculo entre padre e hijo. También lo consideró su amigo y su representante, una persona en la que confió durante toda su carrera.

Jorge estuvo involucrado en distintas decisiones relacionadas con la trayectoria profesional de Lionel y lo acompañó durante el camino que lo llevó desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El recuerdo de la final ante España

Uno de los momentos más dolorosos que Messi recordó en su carta fue la final del Mundial ante España. En aquel momento, Jorge atravesaba una enfermedad y Lionel tuvo que vivir uno de los partidos más importantes de su carrera estando lejos de su padre.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, escribió el argentino.

Las palabras reflejaron no solo la frustración por el resultado deportivo, sino también el dolor de no haber podido compartir aquel momento con su padre.

Una despedida marcada por los recuerdos

A lo largo de la carta, Messi recordó distintos momentos de su vida junto a Jorge y destacó todo lo que significó su presencia desde que era un niño. Los entrenamientos, los partidos y los años de sacrificio quedaron como parte de una historia que ambos construyeron juntos.

Con su mensaje, Messi despidió a su padre recordándolo como una de las personas más importantes de su vida. Jorge no fue solamente quien lo acompañó en sus primeros pasos en el fútbol, sino también su amigo y representante durante gran parte de una carrera marcada por grandes éxitos y momentos inolvidables.

Messi, devastado por la pérdida de su padre: “Quería que termináramos juntos”

En otro de los pasajes más dolorosos de la carta, Messi expresó la incertidumbre que siente tras la pérdida de su padre y reconoció que esta situación también lo hizo cuestionarse su futuro en el fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste un poquito más y terminábamos juntos?”, escribió Messi en su carta.

Con estas palabras, el capitán argentino reflejó el profundo dolor que atraviesa y la importancia que Jorge tuvo en su vida, no solo como padre, sino también como compañero durante toda su vida.

Un último adiós

La carta de Lionel Messi dejó en evidencia que, detrás del futbolista que durante años acostumbró al mundo a verlo superar obstáculos y alcanzar grandes objetivos, también hay un hijo que enfrenta una de las pérdidas más dolorosas de su vida. Jorge Messi estuvo presente desde sus primeros pasos, acompañándolo en los entrenamientos, los partidos y en cada etapa de una carrera que construyeron juntos.

Más allá de los títulos, los récords y las victorias, para Lionel su padre fue siempre mucho más que su representante: fue su compañero, su amigo y una de las personas más importantes de su vida. Por eso, su despedida estuvo marcada por los recuerdos, el agradecimiento y también por el dolor de sentir que todavía quedaban momentos por compartir.

Messi cerró su carta con unas palabras que resumen todo el amor y la gratitud hacia su padre: “Descansá en paz. Cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

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