Argentina confirmó el plantel de atletismo para los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La delegación nacional de atletismo está integrada por 40 deportistas. La actividad se desarrollará en la nueva pista del CARD de Santa Fe, del 22 al 25 de septiembre, mientras que los Juegos darán inicio el sábado 12.

El rafaelino Tomás Mondino es uno de los pocos santafesinos convocados a los Juegos Suramericanos.

Finalizado el 106º Campeonato Nacional de mayores, la Confederación Argentina de Atletismo definió el plantel que participará en septiembre en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Se trata de una lista que comprende veinte varones, veinte mujeres y nueve oficiales para competir entre el 22 y el 25 de septiembre en la flamante pista que se está construyendo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti de la capital santafesina.

El atletismo será uno de los 43 deportes del programa, desprendiéndose además un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28). En ese sentido, los medallistas de oro de cada prueba individual obtendrán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La plaza es nominal, vinculada exclusivamente al atleta ganador.

Entres los argentinos más destacados se encuentran los olímpicos Belén Casetta (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), Elián Larregina (París 2024) y Joaquín Gómez (París 2024), más Micaela Levaggi, quien viene de batir el récord sudamericano de los 1500 metros llanos (4:05.50).

En los Juegos Suramericanos participarán más de 4000 deportistas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En el caso de la provincia de Santa Fe fueron convocados muy pocos atletas, en varones, solamente fue citado el rafaelino Tomás Mondino, para las pruebas de relevos, mientras que en mujeres, las convocadas son Guillermina Cossio, oriunda de Murphy, quien hará las pruebas de 200 metros y los relevos. También fue convocada Victoria Olives de 24, bicampeona nacional de clubes y ganadora de la prueba de los 800 metros en el Nacional de Mayores realizada el pasado fin de semana en Rosario.

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó la delegación nacional que competirá en Santa Fe. Gentileza Emma Diciervo (@archiv004)

El equipo de Argentina para competir en Santa Fe

En mujeres las chicas convocadas son: Milagros Damico (Salta, relevos), Florencia Lamboglia (Metropolitana, 400 relevos), Megan Powel (Metropolitana, 400 relevos), Guillermina Cossio (Santa Fe, 200 relevos), Noelia Martínez (Córdoba, relevos), Belén Frische (Metropolitana, relevos), Helen Bernard Stilling (Metropolitana, 100 con vallas), Victoria Olives (Santa Fe, 800), Martina Escudero (Río Negro, 800), Micaela Levaggi (Buenos Aires, 1500, 5000 y 3000 con obstáculos), y Fedra Luna Sambrán (Metropolitana, 1500).

También integran la delegación: Sofía Luna (Buenos Aires, 10.000), Nélida Peñaflor (Santiago del Estero, 10.000), Belén Casetta (Buenos Aires, 3.000 con obstáculos), Daiana Juárez (Córdoba, 5.000), Carolina Scarponi (garrocha), Betsabé Páez (Entre Ríos, Salto en alto), Julieta Salguero (Córdoba, heptatlón) y Giuliana Baigorria (Neuquén, martillo).

En los hombres fueron citados: Tomás y Lucas Villegas (San Luis, 100-relevos), Juan Ciampitti (Metropolitana, 200-relevos), Daniel Londero (Metropolitana, 200-relevos), Tomás Mondino (Rafaela, relevos); Elián Larregina (Buenos Aires, 400-relevos), Bruno De Genaro (Salta, 400 c/vallas), Guercio Pérez (Córdoba, 110 vallas), Diego Lacamoire (Buenos Aires, 1500), Matías Reynaga (Salta, 5.000-10000), y Tomás Vega (Buenos Aires, 3.000 con obstáculos).

También fueron convocados: Franco Peidón (Buenos Aires, 800), Agustín Carril (Buenos Aires, garrocha), Martín Saavedra (Metropolitana, largo), Carlos Layoy (Metropolitana, alto); Joaquín Gómez (Metropolitana, martillo), Tomás Olivera (Buenos Aires, martillo), y Juan Arrieguez (Buenos Aires, bala).

En cuanto a los oficiales de la delegación: Daniel Díaz (jefe de equipo, relevos); Sergio Alfonsini (jefe de entrenadores, lanzamientos); Javier Morillas (entrenador velocidad), Fernando Díaz Sanche (entrenador fondo), Leonardo Malgor (entrenador fondo), Carlos Visentini (entrenador saltos), María Paz Schoeder (entrenadora saltos), Daniel Manfredi (entrenadora combinadas) y Andrea Bordalejo (entrenadora combinadas).