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Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Sucedió en la localidad del departamento San Lorenzo. Un médico del servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar y la Fiscalía ordenó los peritajes

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de agosto 2026 · 12:02hs
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Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Este lunes, alrededor de las 8.30, se produjo un fatal siniestro vial en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Luis Palacios, en el departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta nacional 34, donde, por causas que son investigadas, colisionaron un motovehículo y un camión. Como consecuencia del impacto, murió el conductor de la motocicleta.

El fallecimiento del motociclista

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso sobre el siniestro vial a los operadores de la central de emergencias 911, lo que permitió activar el protocolo correspondiente y enviar los recursos más próximos al lugar.

Hasta allí llegaron oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes realizaron tareas de prevención vial y montaron un operativo para evitar nuevos accidentes en el sector.

En el lugar también trabajó un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quien constató el fallecimiento del motociclista como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto.

Peritajes criminalísticos

Tras constatarse la muerte, los efectivos de Gendarmería Nacional informaron la novedad a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina. Desde allí se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno de la ciudad de San Lorenzo, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer la mecánica del accidente.

Las tareas fueron llevadas adelante por agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Mientras se desarrollaban los trabajos periciales, Gendarmería Nacional mantuvo el operativo de prevención y ordenamiento del tránsito para preservar la escena y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la ruta nacional 34.

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