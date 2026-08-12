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Avanza la disputa de los postergados de la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

En el predio Nery Pumpido, se registraron los triunfos de Nobleza de Recreo y Ciclón Racing ante Deportivo Santa Rosa y Colón respectivamente, en cotejos que fueron reprogramados del capítulo 20 del Polaca Burtovoy.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 09:37hs
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En el predio de la Liga Santafesina

Gentileza Fútbol de Santa Fe

En el predio de la Liga Santafesina, Nobleza de Recreo venció a Deportivo Santa Rosa.
En el mismo escenario liguista

En el mismo escenario liguista, por la fecha 20, Ciclón Racing se impuso a Colón por la mínima diferencia.

En el predio de la Liga Santafesina de Fútbol cerraron su participación Nobleza de Recreo y Ciclón Racing con triunfos en el Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy. En el caso de la Vizcachera, se impuso a Deportivo Santa Rosa en la cancha 2 Pedro Pasculli por 2 a 1 bajo el referato de Ángel Cristoforato. Los goles para el elenco dirigido por el Gringo Mario Donetti fueron convertidos por Matías Mena y Leonel Quinteros en el primer tiempo, mientras que el descuento para la Casita llegó en el complemento por intermedio de Nahir Cáceres.

Por su parte, en la cancha 1, Leopoldo Jacinto Luque, del mismo escenario ubicado en el límite comunal con Monte Vera, el conjunto Lagunero consiguió vencer por la mínima diferencia a Colón de Santa Fe bajo el arbitraje de Miguel Mesquida. El único tanto para el elenco de barrio Guadalupe lo consiguió marcar Lautaro Obregón.

En la presente jornada de miércoles 12 de agosto, en el campo de deportes 8 de Enero, se cerrará la vigésimo primera fecha del certamen inicial liguista, ya que se medirán Sportivo Guadalupe con Newell´s de barrio Roma a partir de las 21, con el arbitraje de Ignacio Castellano, quien contará con la colaboración de Adrían Abad y Sebastián Zaban.

Las posiciones quedaron provisoriamente del siguiente modo: La Perla del Oeste y Colón de San Justo 52; Sanjustino 45, Sportivo Guadalupe 40, La Salle Jobson 34, Ciclón Racing 31, Juventud Unida 30; Cosmos y Colón 28; Nobleza de Recreo 27, Independiente, El Quillá y Unión 25; Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 24, Nacional 21, Academia Cabrera 20; Las Flores II, Universidad y Newell´s 19, Deportivo Santa Rosa 8.

En el mismo escenario liguista, por la fecha 20, Cicl&oacute;n Racing se impuso a Col&oacute;n por la m&iacute;nima diferencia.

En el mismo escenario liguista, por la fecha 20, Ciclón Racing se impuso a Colón por la mínima diferencia.

Síntesis: Deportivo Santa Rosa 1- Nobleza 2

Deportivo Santa Rosa: Ulises Morante, Gonzalo Torrielli, Franco Acevedo, Jesús Lezcano, Jesús Rodríguez, Galo Penida, Nahir Cáceres, Rodrigo Gómez, Juan Calvo, Germán Ponce y Nahuel Moncada. DT: Alejandro Lares.

Nobleza de Recreo: Gerónimo Acosta, Juan Montenegro,, Adriano Villalba, Lionel Quinteros, Jesús González, Luis Klenzi, Matías Mena, Augusto Moschino, Cristian Ortíz, Leandro Mansilla y Adrián Berón. DT: Mario Donetti.

Goles: Pt: Matías Mena (N), 40´ Lionel Quinteros (N); St: 12´ León González (SR).

Cambios: Luciano Ovelar x Rodríguez, Gael Denida x Cácerez, Thiago Cácerez x Moncada, Sacarías Mustafa x Calvo y Julián Rodríguez por Morante (SR); Cristian Finucci x Quinteros, Facundo Chacón x Ortiz, Agustín Chacón x González, Marcos Sterli x Moschino, Rodrigo Ortiz x Mena (N).

Amonestados: Torrielli, Gómez, Ponce, Ovelar, Mustafá (SR); Montenegro, González, Mena y Regis (N).

Expulsados: Galo Penida (SR); Luis Klenzi (N).

Cancha: predio Nery Pumpido

Árbitro: Ángel Cristoforato

Actividad en la Copa Concejo 0.0%

Sobre el final de la semana continuarán disputándose estos Dieciseisavos de Final del certamen organizado por la Liga Santafesina junto a CCU Argentina y el Concejo de Santa Fe: Celestes contra el Santo de las Quintas, los de Ciudadela contra los de Los Troncos y Sabaleros frente a Bancarios, los cruces programados, todos en el predio Nery Pumpido.

Este jueves 13 de agosto se disputarán dos encuentros de la ya mencionada ronda de la Copa Concejo 0.0%, donde en primer turno Universidad se medirá ante San Cristóbal desde las 20, mientras que al término, cerca de las 22, Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Los Canarios. Ya el sábado 15, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio de la Liga, Colón se verá las caras ante Banco Provincial desde las 14.

Apertura Burtovoy
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