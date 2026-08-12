San Lorenzo prepara el partido ante Unión con Gorosito en la mira y una nueva baja

San Lorenzo atraviesa horas decisivas tras perder el clásico y suma una lesión que complica el armado del equipo de cara al duelo del sábado frente a Unión.

San Lorenzo atraviesa una semana decisiva tras la derrota ante Huracán. Con Gorosito cuestionado por los malos resultados y una nueva lesión de Facundo Gulli, el Ciclón prepara el duelo ante Unión, donde necesita ganar para recuperar confianza y alejar las dudas.

LEER MAS: Unión aguarda por la recuperación de varios futbolistas para recibir a San Lorenzo

Un partido que puede marcar el futuro de Gorosito

San Lorenzo atraviesa una semana cargada de tensión después de la derrota ante Huracán. Los silbidos en el Nuevo Gasómetro, los malos resultados y la falta de respuestas futbolísticas pusieron a Néstor Gorosito en el centro de la escena. El partido del sábado frente a Unión aparece como una prueba decisiva para un entrenador que necesita resultados y una reacción inmediata.

El ciclo de Pipo comenzó a quedar bajo observación después de un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas. El equipo fue eliminado de la Copa Argentina en su primera presentación oficial y, en el Clausura, apenas consiguió tres puntos sobre 12 posibles.

San Lorenzo perdió tres de sus cuatro partidos en el campeonato y todavía no logró encontrar una identidad futbolística que le permita ilusionarse con una recuperación.

Cambios que todavía no dieron resultados

Uno de los principales cuestionamientos hacia Gorosito está relacionado con las constantes modificaciones en la formación. El entrenador realizó numerosos cambios entre un encuentro y otro y también probó distintos esquemas en busca de una respuesta que hasta el momento no apareció.

Ante Huracán, por ejemplo, realizó cuatro modificaciones respecto del partido anterior frente a Central Córdoba y apostó por una línea de cinco defensores. Sin embargo, el funcionamiento volvió a estar lejos de lo esperado.

La preocupación pasa justamente por eso: San Lorenzo cambia nombres, modifica sistemas y busca alternativas, pero todavía no consigue traducir esos movimientos en una mejora dentro del campo de juego.

Gorosito pidió tiempo

Después de la derrota en el clásico, Gorosito dejó en claro que pretende continuar al frente del equipo y pidió paciencia para poder desarrollar su idea.

“Hace quince días empezó el campeonato, si no tengo fuerzas… Por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Pipo también explicó que varios refuerzos llegaron sobre el cierre del mercado de pases y que algunos jugadores necesitaban recuperar ritmo después de largos períodos de inactividad.

Sin embargo, los resultados empiezan a ejercer presión. La eliminación de la Copa Argentina, las tres derrotas en cuatro fechas y la caída ante Huracán redujeron considerablemente el margen de error del entrenador.

Una nueva preocupación para el equipo

Mientras Gorosito intenta definir el equipo que enfrentará a Unión, el cuerpo técnico recibió otra mala noticia. Facundo Gulli sufrió una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el clásico y quedó prácticamente descartado para el próximo compromiso.

El mediocampista había comenzado a sentir molestias durante el segundo tiempo y tuvo que abandonar el campo a los siete minutos del complemento. Facundo Del Prete ingresó en su lugar.

El club todavía no informó el grado de la lesión ni estableció un período determinado de recuperación, por lo que su evolución será seguida durante los próximos días.

En principio, Gulli no estaría disponible para el encuentro del sábado ante Unión y también aparece en duda para el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, previsto para el viernes 21 de agosto en Córdoba.

La enfermería de San Lorenzo

La baja de Gulli se suma a otros jugadores que continúan con diferentes problemas físicos. Nahuel Arias y Ezequiel Herrera todavía trabajan de manera diferenciada, mientras que Insaurralde y Abrego comenzaron a incorporarse progresivamente a los entrenamientos junto al grupo.

Además, Nahuel Barrios atraviesa una recuperación más prolongada después de haber sido operado por una rotura parcial del ligamento cruzado. El delantero no volverá a jugar durante 2026.

Ante este panorama, Gorosito deberá volver a mover piezas para encontrar la mejor formación posible y afrontar un partido que puede resultar determinante.

Unión, una prueba clave

El próximo sábado, San Lorenzo volverá a jugar en el Nuevo Gasómetro ante Unión. Para Gorosito, el encuentro representa una oportunidad para cambiar el rumbo y demostrar que el equipo puede reaccionar. Una nueva derrota, acompañada por otro rendimiento flojo, podría aumentar todavía más las dudas sobre su continuidad.

Por ahora, Pipo sigue siendo el entrenador de San Lorenzo y mantiene su intención de continuar trabajando. Pero el partido ante Unión será mucho más que una nueva fecha del campeonato: será una prueba para el equipo, para el entrenador y para un ciclo que comienza a quedar bajo presión.