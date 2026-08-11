La Prefectura Naval Argentina desarticuló una maniobra de narcotráfico internacional en el río Paraná, a la altura de San Nicolás. Cuatro hombres fueron aprehendidos. La organización operaría en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe

Cerca de la medianoche de este sábado, sobre las aguas del río Paraná y a la altura de la Rada Norte del puerto de San Nicolás , oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina (PNA) frustraron una maniobra de narcotráfico internacional conocida como "contaminación" o rip-off.

La modalidad consiste en introducir un cargamento de cocaína desde una embarcación deportiva hacia un buque comercial que navega con destino a puertos internacionales, sin que la droga quede registrada durante las operaciones portuarias.

El procedimiento terminó con cuatro hombres aprehendidos y el secuestro de un total de 497 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 7 millones de dólares.

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares gentileza

Una investigación que comenzó en Monte Hermoso

La organización narcocriminal estaba bajo vigilancia desde hacía más de siete meses. La causa tramita ante la jueza federal de garantías de Bahía Blanca N.º 2, María Gabriela Marrón, con intervención de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca y del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el fiscal federal Diego Iglesias.

El expediente se había iniciado lejos del lugar donde finalmente se concretó el operativo. El 2 de enero de 2026, en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires y cerca de Bahía Blanca, había aparecido un bolso estanco con la inscripción "KPS RoadTrip" que contenía 34 kilos de cocaína.

Entre aquel hallazgo y el procedimiento realizado este sábado median 761 kilómetros por tierra.

Una investigación con escuchas, seguimientos y drones

A partir de aquel secuestro, la Prefectura Naval desarrolló durante meses una investigación que incluyó escuchas telefónicas, seguimientos, dispositivos de geolocalización, análisis de antenas y vigilancias encubiertas.

El trabajo involucró a las delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Rosario, Arroyo Seco, San Pedro, Ramallo y Escobar, entre otras dependencias.

Los investigadores determinaron que la organización operaba en distintos puntos del cordón del Paraná, entre ellos Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, y que utilizaba embarcaciones deportivas para introducir cargamentos en buques de ultramar.

El seguimiento sobre el río Paraná

El sábado por la noche, una vigilancia encubierta desplegada en San Nicolás detectó una camioneta que era seguida en el marco de la causa y que se encontraba estacionada en inmediaciones del Club Somisa.

Los oficiales observaron cómo una embarcación tipo tracker, llamada "Gran Brack" y equipada con un motor Yamaha de 115 HP, navegaba por el Paraná con tres tripulantes.

La lancha se acercó a la costa y cargó distintos bultos provenientes del vehículo. Luego regresó al río y sumó a un cuarto tripulante.

A partir de ese momento, el seguimiento continuó mediante drones, unidades fluviales y agentes de Investigaciones de Prefectura Naval, que se encontraban apostados como observadores en la costa.

La embarcación se dirigió hacia un buque granelero que navegaba aguas arriba, en la Rada Norte del puerto de San Nicolás, e intentó acoderarse para izar los bultos.

Cuando los tripulantes comenzaron a subir la carga hacia el granelero, los oficiales de la Agrupación Albatros irrumpieron y neutralizaron a los cuatro hombres que se encontraban a bordo de la embarcación.

Los paquetes tenían el sello "777"

Por razones de seguridad, el procedimiento fue trasladado hasta la sede de la Prefectura en San Nicolás. Allí se contabilizaron inicialmente 210 panes de cocaína, que totalizaron 232,202 kilos.

Los ladrillos presentaban dos características llamativas: un sello en bajorrelieve con el número 777 y envoltorios con imágenes de la expedición Kon-Tiki, la travesía realizada en 1947 por el explorador noruego Thor Heyerdahl.

Durante el operativo también fueron secuestrados una camioneta Ford Ranger, la embarcación "Gran Brack" con su tráiler, cinco teléfonos celulares, un GPS Garmin y siete bolsos estancos.

Uno de los cuatro aprehendidos tenía, además, una medida judicial vigente de prohibición de salida del país. Tres de los sospechosos fueron alojados en dependencias de la Prefectura en Rosario y otro en Ramallo. Todos quedaron incomunicados por disposición judicial.

Allanamientos y otros 265 kilos de cocaína

Tras ser informada sobre el procedimiento, la Jefatura de la Prefectura Naval Argentina, con sede en el edificio Guardacostas de la ciudad de Buenos Aires, comunicó la situación al fiscal federal Diego Iglesias.

El representante del Ministerio Público ordenó entonces realizar allanamientos simultáneos en domicilios vinculados con los cuatro aprehendidos. Durante esos procedimientos, los investigadores encontraron otros 265 kilos de cocaína, distribuidos en ocho bolsos estancos. De esta manera, el secuestro total de la operación ascendió a 497 kilos de cocaína.

Los bolsos encontrados durante los allanamientos presentaban inscripciones "KPS", similares a las del bolso hallado en enero en Monte Hermoso. Este elemento reforzó una de las conexiones que los investigadores seguían desde el inicio de la causa.

Por tratarse de un cargamento de estupefacientes a gran escala destinado al tráfico internacional, el hecho quedó encuadrado en las disposiciones de la Ley Nacional N.º 23.737.