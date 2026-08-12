Barrio Las Lomas: hallaron un revólver que arrojó un hombre que huyó de un control policial

Sucedió antes de la medianoche, a la altura de Espora al 6600. Un hombre escapó hacia la zona de bañados y durante la huida, arrojó una bolsa que contenía un revólver calibre 32 sin numeración visible. Oficiales del Comando Radioeléctrico encontraron el arma en un descampado

Este martes, alrededor de las 23 , en inmediaciones de calle Espora al 6600 , en barrio Las Lomas de la ciudad de Santa Fe , oficiales del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe que patrullaban la zona observaron a un hombre vestido con prendas oscuras que llevaba una bolsa blanca en su mano derecha.

Al advertir la presencia de la unidad policial, el hombre emprendió una carrera hacia la zona de bañados , por lo que los agentes iniciaron una persecución a pie. Durante la huida, el sospechoso arrojó la bolsa blanca en un descampado y continuó escapando hasta perderse de vista.

Persecución y secuestro del arma

Los dos oficiales que participaron del procedimiento le dieron la voz de “Alto, Policía”, pero el desconocido logró escapar tras saltar zanjas y avanzar hacia la zona de bañados.

Uno de los policías se dirigió hasta el lugar donde el hombre había arrojado la bolsa. Tras revisar el sector, encontró en su interior un revólver calibre 32 largo, sin numeración visible, con empuñadura de madera y tambor de seis alvéolos.

El arma se encontraba sin municiones. Además, según la revisión realizada durante el procedimiento, presentaba buen estado de conservación y el mecanismo de disparo funcionaba con normalidad, por lo que se encontraba apta para disparar.

Investigación a cargo del MPA

Los agentes informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables comunicaron el procedimiento al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor sobre el arma secuestrada, tarea que estará a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Además, se dispuso la identificación de posibles testigos entre los vecinos del sector y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes del hombre que escapó y permitir avanzar en su identificación.

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