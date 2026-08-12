Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia luego de permanecer tres días en Rosario. Ahora, su presencia ante León por la Leagues Cup es una incógnita.

Lionel Messi regresó este miércoles a Estados Unidos luego de permanecer tres días en Rosario para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección argentina viajó durante la noche del martes junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, y arribó a Fort Lauderdale durante las primeras horas del día.

Messi volvió a Miami junto a su familia

El rosarino permaneció durante su estadía en Argentina en su residencia de Funes, en estricto hermetismo y acompañado por sus familiares y allegados. Jorge Messi falleció el último sábado a los 68 años y sus restos fueron despedidos durante una ceremonia íntima realizada el domingo.

El entorno del futbolista mantuvo la privacidad de la familia durante esos días, con un importante operativo de seguridad alrededor de la ceremonia y de la residencia donde permaneció Messi.

Su regreso a las canchas todavía no está confirmado

Con el regreso del capitán a Miami, la atención se centra ahora en Inter Miami, que enfrentará este miércoles por la noche a León de México por la Leagues Cup.

La presencia de Messi en el partido todavía no está confirmada. El cuerpo técnico le dio libertad para decidir cuándo volver a competir después de los días que pasó junto a su familia.

Si finalmente no suma minutos ante León, el argentino podría acompañar a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.