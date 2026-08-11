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Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

El procedimiento se realizó este martes en una vivienda del Asentamiento Sur, en el marco de una investigación por amenazas y abuso de arma. Los pesquisas de la PDI también incautaron un arma de aire comprimido, balines, garrafas de gas y una libreta con anotaciones de nombres, pesos y montos de dinero. El fiscal Adrián Soria ordenó que el investigado continúe privado de su libertad.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de agosto 2026 · 19:31hs
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Investigación judicial: el procedimiento se inició por una denuncia de amenazas y abuso de arma

Investigación judicial: el procedimiento se inició por una denuncia de amenazas y abuso de arma, derivando en hallazgos de estupefacientes.
Allanamiento en Rafaela: Incautaron 48 plantines de marihuana y un arma de aire comprimido en una vivienda del Asentamiento Sur.

Allanamiento en Rafaela: Incautaron 48 plantines de marihuana y un arma de aire comprimido en una vivienda del Asentamiento Sur.
Medida judicial: el fiscal Adrián Soria ordenó la privación de libertad del hombre aprehendido por amenazas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Medida judicial: el fiscal Adrián Soria ordenó la privación de libertad del hombre aprehendido por amenazas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Este martes, pesquisas del Departamento Operativo de Investigaciones Región 5 – Rafaela de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una vivienda del Asentamiento Sur de la ciudad y aprehendieron al principal investigado en una causa por amenazas, abuso de arma y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El procedimiento se concretó a partir de una investigación iniciada tras una denuncia por mensajes intimidatorios y permitió secuestrar distintos elementos que quedaron incorporados como evidencia en la causa.

Entre los objetos incautados se encontraron 48 plantines de marihuana, que en conjunto arrojaron un peso de 1.172,6 gramos, además de un arma de aire comprimido con apariencia de pistola calibre 9 milímetros.

La denuncia que originó la investigación

Las actuaciones comenzaron luego de que un hombre denunciara haber recibido mensajes amenazantes por parte del ahora investigado.

A partir de esa presentación, los agentes de la PDI realizaron entrevistas, reunieron información y llevaron adelante distintas tareas investigativas y de inteligencia que permitieron identificar el domicilio donde residiría el sospechoso.

En paralelo, los investigadores incorporaron información vinculada con otro episodio ocurrido en Rafaela, en el que el hombre habría efectuado disparos al aire con un arma de fuego y posteriormente con un arma de aire comprimido, en ambos casos con presuntos fines intimidatorios.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó la correspondiente orden judicial para avanzar con el allanamiento.

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Qué secuestró la PDI

Durante la requisa de la vivienda, los pesquisas secuestraron un teléfono celular Motorola y un arma de aire comprimido que replica una pistola calibre 9 milímetros, junto con su cargador y 14 balines de acero cobrizado.

También fueron incautadas:

  • nueve garrafas de gas comprimido;
  • una bolsa con perdigones metálicos;
  • una caja con balines de acero cobrizado;
  • una libreta con anotaciones de nombres, pesos y montos de dinero;
  • 48 plantines de marihuana, con un peso total de 1.172,6 gramos.

Los elementos secuestrados serán analizados en el marco de la investigación para determinar su vinculación con los delitos denunciados y establecer el posible destino de la droga encontrada.

La causa por microtráfico

Tras el procedimiento, la Policía de Investigaciones comunicó la novedad a la Jefatura de la PDI, que informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Adrián Soria.

El funcionario judicial dispuso que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión médica en Medicina Legal y posteriormente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva quedó establecida provisoriamente como amenazas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de acuerdo con lo previsto por la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa para determinar la mecánica de los hechos denunciados, establecer el origen y posible destino de los estupefacientes secuestrados y definir la situación procesal del hombre aprehendido.

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