Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, estiró su ventaja como máximo goleador de los mundiales con el tiro libre que clave en 3 a 1 ante Jordania

28 de junio 2026 · 01:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, estiró este sábado su ventaja como máximo goleador de los mundiales al marcarle de tiro libre un gol en el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, por la tercera fecha del Grupo J.

Messi, quien entró a los 15 minutos del complemento por Lautaro Martínez y a los 35 convirtió el tanto para el elenco nacional, llegó a los 19 gritos en las Copas del Mundo y ahora le sacó tres al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

• LEER MÁS: De la mano de Messi, Argentina le ganó a Jordania y ahora va por Congo

Además del delantero del Real Madrid, que en la última jornada no convirtió, los otros dos futbolistas que podrían alcanzarlo, aunque están lejos son el inglés Harry Kane, quien sí marcó y acumula 11 conquistas, y el portugués Cristiano Ronaldo, que no pudo hacerlo y se quedó con 10.

Messi suma 19 goles, luego siguen Klose y Mbappé, con 16; el brasileño Ronaldo Nazário tiene 15; el alemán Gerd Müller, 14; y el galo Just Fontaine con 13.

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

Tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

En Rusia 2018 el rosarino tuvo una floja actuación y solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos.

Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

La Pulga hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título.

Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16, luego vinieron dos ante Austria y en esta ocasión uno más ante Jordania para superar ampliamente la línea de Klose y de Mbappé.

Los goles de Messi en Mundiales:

-Alemania 2006:

Serbia y Montenegro (1)

-Brasil 2014:

Bosnia y Herzegovina (1)

Irán (1)

Nigeria (2)

-Rusia 2018:

Nigeria (1)

-Qatar 2022:

Arabia Saudita (1)

México (1)

Australia (1)

Países Bajos (1)

Croacia (1)

Francia (2)

-Estados Unidos, México y Canadá 2026:

Argelia (3)

Austria (2)

Jordania (1)

Messi mundiales Argentina
Noticias relacionadas
todos los records que rompio messi en el partido ante austria por el mundial 2026

Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

messi: ya le dimos varias alegrias a la gente, pero intentaremos darle una mas

Messi: "Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más"

messi eterno: alcanzo los 18 goles y es el maximo artillero en la historia de los mundiales

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: Espero que tomemos un café juntas

La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: "Espero que tomemos un café juntas"

Lo último

Lionel Scaloni, luego del triunfo ante Jordania en el Mundial: Ahora se viene lo bueno

Lionel Scaloni, luego del triunfo ante Jordania en el Mundial: "Ahora se viene lo bueno"

Austria se lo empató en el final a Argelia y quedó segundo en el Grupo J

Austria se lo empató en el final a Argelia y quedó segundo en el Grupo J

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: Tengan la misma ilusión que nosotros

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: "Tengan la misma ilusión que nosotros"

Último Momento
Lionel Scaloni, luego del triunfo ante Jordania en el Mundial: Ahora se viene lo bueno

Lionel Scaloni, luego del triunfo ante Jordania en el Mundial: "Ahora se viene lo bueno"

Austria se lo empató en el final a Argelia y quedó segundo en el Grupo J

Austria se lo empató en el final a Argelia y quedó segundo en el Grupo J

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: Tengan la misma ilusión que nosotros

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: "Tengan la misma ilusión que nosotros"

Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026

Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

Ovación
De la mano de Messi, Argentina le ganó a Jordania y ahora va por Cabo Verde

De la mano de Messi, Argentina le ganó a Jordania y ahora va por Cabo Verde

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

Lionel Scaloni, luego del triunfo ante Jordania en el Mundial: Ahora se viene lo bueno

Lionel Scaloni, luego del triunfo ante Jordania en el Mundial: "Ahora se viene lo bueno"

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: Tengan la misma ilusión que nosotros

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: "Tengan la misma ilusión que nosotros"

Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026

Así quedó el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe