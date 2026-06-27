La Selección Argentina enfrentaba este sábado a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 con la meta de ganar para terminar con puntaje ideal. Fue 3-1, con goles de Gio Lo Celso, Lautato Martínez y Lionel Messi. El partido se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y fue arbitrado por el rumano István Kovács.
De la mano de Messi, Argentina le ganó a Jordania y ahora va por Cabo Verde
La Selección Argentina cerró la fase de grupos del Mundial con un triunfo 3-1 ante Jordania en Dallas. Ahora se viene el cruce de los 16avos ante Cabo Verde
Por Ovación
El elenco nacional salió con un 4-4-2 y doble 9 para intentar refrentar que, pese a ser una formación alternativa, era superior en la previa al rival. De entrada se notó, con un plan claro de plantarse en campo rival.
El desnivel ya dio a los 17', cuando Giovani Lo Celso aprovechó un tiro libre en la puerta del área para establecer el 1-0. Golazo en su debut mundialista.
La sensación es que no había equivalencias. La Scaloneta tenía la pelota y en cada avance parecía que el segundo estaba al caer. Fue así como Marcos Senesi recibió una patada en el rostro y, a instancias del VAR, el árbitro cobró penal que cambió por gol Lautaro Martínez. Se sacó la mufa.
Como venía la mano, pintaba para goleada. Así se fueron los primeros 45', con un claro dominio 2-0. En cualquier momento se viene Lionel Messi.
El complemento de Argentina y Jordania
En el segundo tiempo la tónica se mantuvo, pero en una de las pocas que tuvo, Jordania fue a fondo y, tras un centro, Al-Taamari llegó como 9 para establecer el descuento 2-1 cuando nadie lo veía venir. Una forma de ponerle algo más de condimento a un duelo que parecía estar controlado por Argentina.
Scaloni mete mano con varios ingresos, entre ellos Messi. A partir de las variantes, Argentina volvió a tomar el control de las aciones. Cuando era todo tensión por lo ajustado del juego, Messi frotó la lámpara y, con un formidable tiro libre, liquidó la historia 3-1.
Los minutos restantes fueron para las estadísticas. Llegó el pitazo final para la victoria 3-1 que le permite a la Argentina terminar con puntaje ideal y llegar entonado a los 16avos de final contra Cabo Verde.
Formaciones de Argentina y Jordania
Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abu Iaila; Husam Abudahab, Yzan Al-Arab, Abdallah Nasib; Muhannad Mahmoud Abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Odeh Fakhouri, Ali Alowan y Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.
Goles en el primer tiempo: 19m. Giovani Lo Celso y 31m. Lautaro Martínez (A), .
Goles en el segundo tiempo: 10m. Musa Al Taamari (J) y 35m. Lionel Messi (A)
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Musa Al-Taamari por Ali Al-Azaizeh y Mahmoud Al Mardi por Odeh Fakhouri (J), 15m. Lionel Messi por Lautaro Martínez, Thiago Almada por Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister por Nicolás Paz (A), 26m. Valentín Barco por Giuliano Simeone (A), 31m. Amer Jamous por Nizar Al Rashdan (J), 37m. José Manuel López por Julián Álvarez (A) y 45m. Mohamed Sharara por Ali Alowan y Saleem Obaid por Husam Abudahab (J).
Árbitro: István Kovács (Rum).
Estadio: AT&T Stadium (Dallas).