De la mano de Messi, Argentina le ganó a Jordania y ahora va por Cabo Verde

La Selección Argentina cerró la fase de grupos del Mundial con un triunfo 3-1 ante Jordania en Dallas. Ahora se viene el cruce de los 16avos ante Cabo Verde

La Selección Argentina enfrentaba este sábado a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 con la meta de ganar para terminar con puntaje ideal. Fue 3-1, con goles de Gio Lo Celso, Lautato Martínez y Lionel Messi. El partido se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y fue arbitrado por el rumano István Kovács.

El elenco nacional salió con un 4-4-2 y doble 9 para intentar refrentar que, pese a ser una formación alternativa, era superior en la previa al rival. De entrada se notó, con un plan claro de plantarse en campo rival.

El desnivel ya dio a los 17', cuando Giovani Lo Celso aprovechó un tiro libre en la puerta del área para establecer el 1-0. Golazo en su debut mundialista.

¡GOLAZO DE LO CELSO!



A los 19' y tras una gran ejecución de tiro libre, el mediocampista puso el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/65YIdeTkds — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

La sensación es que no había equivalencias. La Scaloneta tenía la pelota y en cada avance parecía que el segundo estaba al caer. Fue así como Marcos Senesi recibió una patada en el rostro y, a instancias del VAR, el árbitro cobró penal que cambió por gol Lautaro Martínez. Se sacó la mufa.

¡EL TORO DE PENAL PARA ESTIRAR LA VENTAJA!



A los 30' del primer tiempo, Lautaro Martínez anotó desde los 12 pasos el 2-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/JvW229Xt5i — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Como venía la mano, pintaba para goleada. Así se fueron los primeros 45', con un claro dominio 2-0. En cualquier momento se viene Lionel Messi.

El complemento de Argentina y Jordania

En el segundo tiempo la tónica se mantuvo, pero en una de las pocas que tuvo, Jordania fue a fondo y, tras un centro, Al-Taamari llegó como 9 para establecer el descuento 2-1 cuando nadie lo veía venir. Una forma de ponerle algo más de condimento a un duelo que parecía estar controlado por Argentina.

¡GOL DE JORDANIA! Al-Taamari descuenta en el comienzo del complemento



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Scaloni mete mano con varios ingresos, entre ellos Messi. A partir de las variantes, Argentina volvió a tomar el control de las aciones. Cuando era todo tensión por lo ajustado del juego, Messi frotó la lámpara y, con un formidable tiro libre, liquidó la historia 3-1.

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Leo Messi de tiro libre para cerrar el estadio



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Los minutos restantes fueron para las estadísticas. Llegó el pitazo final para la victoria 3-1 que le permite a la Argentina terminar con puntaje ideal y llegar entonado a los 16avos de final contra Cabo Verde.

Formaciones de Argentina y Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Iaila; Husam Abudahab, Yzan Al-Arab, Abdallah Nasib; Muhannad Mahmoud Abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Odeh Fakhouri, Ali Alowan y Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

Goles en el primer tiempo: 19m. Giovani Lo Celso y 31m. Lautaro Martínez (A), .

Goles en el segundo tiempo: 10m. Musa Al Taamari (J) y 35m. Lionel Messi (A)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Musa Al-Taamari por Ali Al-Azaizeh y Mahmoud Al Mardi por Odeh Fakhouri (J), 15m. Lionel Messi por Lautaro Martínez, Thiago Almada por Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister por Nicolás Paz (A), 26m. Valentín Barco por Giuliano Simeone (A), 31m. Amer Jamous por Nizar Al Rashdan (J), 37m. José Manuel López por Julián Álvarez (A) y 45m. Mohamed Sharara por Ali Alowan y Saleem Obaid por Husam Abudahab (J).

Árbitro: István Kovács (Rum).

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).