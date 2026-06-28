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Austria se lo empató en el final a Argelia y quedó segundo en el Grupo J

Austria se lo empató en el final 3-3 a Argelia, en un partido infartante, que le permitió terminar segundo y a los africanos como uno de los mejores terceros

28 de junio 2026 · 02:00hs
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Austria se lo empató en el final a Argelia y quedó segundo en el Grupo J

La Selección de Austria se lo empató sobre el final 3 a 3 a Argelia, en un partido infartante, que le permitió a los europeos terminar segundo y a los africanos como uno de los mejores terceros, por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Los goles austriacos fueron marcados por Marko Arnautovic, a los 28 minutos del primer tiempo, Marcel Sabitzer, a los 10 del segundo, y Sasa Kalajdzic en la última bola de la noche.

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Por su parte, convirtieron para Argelia Rafik Belghali, a los 45 minutos de la etapa inicial, y Ryan Mahrez, a los 15 y 45 del complemento. De esta manera, Austria terminó segunda y enfrentará a España, mientras que Argelia hará lo propio ante Suiza.

Con el partido 1-0 Argelia salio a empatarlo, lo cual consiguió al casi en la última del primer tiempo en una jugada con varias carambolas, le quedo a Rafik Belghali, que la piso en el área desde la derecha y con zurda sacó el latigazo apuntando a la cara del arquero, 1-1 y final de los primeros 45 minutos.

En lo que fue un partidazo con muchos goles, la intensidad fue desde el inicio, pero recién a los 28 del primer tiempo Austria se animaba con un pase largo desde el fondo con David Alaba, el cual Marko Arnautovic bajaba y definía ante el arquero de Argelia, Oussama Benbot.

Austria Argelia Mundial
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