Messi: "Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más"

Lionel Messi se mostró “muy feliz” por el triunfo logrado frente a Austria por 2 a 0 para asegurar la clasificación, pero que van por más en el Mundial

Lionel Messi se mostró “muy feliz” por el triunfo logrado este lunes frente a Austria por 2 a 0 al que calificó como es “importantísimo”, a la vez que dijo que está “disfrutando de este momento” y que, si bien el equipo ya le dio “varias alegrías a la gente, intentará “darle más”.

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“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista, tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

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“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.

Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".

"SIEMPRE ESTÁ EN NUESTROS PLANES GANAR TODOS LOS PARTIDOS. SOMOS ARGENTINA Y SIEMPRE VAMOS A BUSCAR LOS PARTIDOS ANTE CUALQUIER RIVAL"



Firma: Lionel Messi. pic.twitter.com/APMKUyNYPz — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y añadió: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”.

Messi, histórico

El capitán de la Selección Argentina, erró un penal a los 7 minutos del primer tiempo, pero a los 37, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el quinto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.