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Messi: "Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más"

Lionel Messi se mostró “muy feliz” por el triunfo logrado frente a Austria por 2 a 0 para asegurar la clasificación, pero que van por más en el Mundial

22 de junio 2026 · 16:54hs
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Messi: Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más

@Argentina

Lionel Messi se mostró “muy feliz” por el triunfo logrado este lunes frente a Austria por 2 a 0 al que calificó como es “importantísimo”, a la vez que dijo que está “disfrutando de este momento” y que, si bien el equipo ya le dio “varias alegrías a la gente, intentará “darle más”.

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“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista, tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

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“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.

Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y añadió: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”.

Messi, histórico

El capitán de la Selección Argentina, erró un penal a los 7 minutos del primer tiempo, pero a los 37, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el quinto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.

Messi Austria Mundial
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