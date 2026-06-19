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La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: "Espero que tomemos un café juntas"

Yanina Latorre reveló el mensaje que Celia Cuccittini le habrpia enviado a la actriz tras el escándalo por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi

19 de junio 2026 · 07:16hs
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La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: Espero que tomemos un café juntas

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La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: "Espero que tomemos un café juntas"

La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un capítulo inesperado y puede ser el principio del fin de una cataratas de cuestiones que se propagaron por los medios y las redes sociales.

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se habría comunicado con Florencia Peña y le habría hecho llegar un mensaje conciliador luego del escándalo que generó la difusión de la fake news.

De acuerdo con la información brindada por la conductora, la madre del capitán de la Selección Argentina habría decidido aceptar las disculpas de la actriz y dejado en claro que no cree que haya actuado con mala intención al replicar la información errónea.

"Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira", contó Yanina Latorre sobre la conversación que habría mantenido la familia Messi con Florencia Peña tras la fuerte repercusión del caso.

El posteo de Yanina Latorre

El posteo de Yanina Latorre

Pero el gesto no terminó ahí. Según la panelista, la madre del astro rosarino también expresó su deseo de encontrarse personalmente con la actriz cuando la situación se calme.

"Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas", reveló Latorre, en una frase que sorprendió a muchos luego de los días de tensión que vivió la familia Messi por la falsa noticia que circuló en distintos medios y redes sociales.

La información llega en un contexto especialmente sensible, luego de que Florencia Peña reconociera públicamente su error al confirmar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una noticia que rápidamente fue desmentida y que generó una fuerte ola de críticas.

Tras el episodio, la conductora pidió disculpas públicamente y asumió su responsabilidad por haber difundido una información sin verificar. Incluso anunció su salida de Luzu TV, donde aseguró sentirse parte del error cometido.

• LEER MÁS: Milei criticó a Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi: "Chimentera de poca monta"

Messi madre Florencia Peña
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