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Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

Lionel Messi fue la figura de la Selección Argentina en la victoria 2-0 ante Austria por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una serie de récords

22 de junio 2026 · 18:59hs
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Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

@Argentina

Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada para la historia del fútbol mundial. El capitán de la Selección Argentina fue la gran figura en la victoria por 2-0 frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una serie de récords que fueron destacados por la cuenta oficial de Guinness World Records.

Con sus dos goles en el AT&T Stadium de Dallas, el rosarino no solo aseguró la clasificación de la Argentina a los 16avos de final, sino que además amplió una colección de marcas que parecen imposibles de igualar.

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Récord de goles en Mundiales

El primero de los registros destacados fue el de máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA, una marca que Messi elevó a 18 tantos tras convertir por duplicado frente a Austria.

El rosarino había llegado al encuentro compartiendo la cima de la tabla histórica y ahora quedó en soledad como el máximo anotador de todos los tiempos en la máxima competencia del fútbol, superando definitivamente cualquier discusión estadística sobre su legado mundialista.

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El futbolista con más partidos disputados

Además, el capitán argentino amplió otro récord que ya le pertenecía: el de mayor cantidad de partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Con su presencia ante Austria alcanzó los 28 encuentros en Copas del Mundo, una cifra inédita que refleja su extraordinaria vigencia desde Alemania 2006 hasta la actualidad, atravesando seis ediciones del torneo.

Nadie ganó más partidos que Messi

La victoria frente a Austria también le permitió sumar una nueva marca colectiva de enorme valor histórico.

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Gracias al triunfo de la Selección argentina, Messi llegó a 18 partidos ganados en Mundiales, convirtiéndose en el futbolista con más victorias en la historia de la competencia. A lo largo de su carrera mundialista acumuló triunfos en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El jugador con más minutos en la historia de los Mundiales

Como si eso fuera poco, Guinness también destacó otro registro vinculado a su longevidad y continuidad. El rosarino alcanzó los 2.489 minutos disputados en Copas del Mundo, estableciendo un nuevo récord absoluto de tiempo jugado en el torneo más importante del planeta y superando a todas las leyendas que pasaron por la competencia.

Todos estos logros llegaron en una noche donde Messi volvió a demostrar que sigue siendo determinante dentro del campo de juego. A pesar de haber fallado un penal en los primeros minutos, el capitán argentino nunca dejó de intentarlo y terminó siendo la gran figura del encuentro.

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El primer gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo, luego de una gran asistencia de Facundo Medina. Con una definición precisa, abrió el marcador y comenzó a encaminar la clasificación argentina. Ya en tiempo agregado del complemento, aprovechó una serie de rebotes dentro del área para sellar el 2-0 definitivo y completar una actuación memorable.

Gracias a este doblete, Messi se consolidó además como el máximo goleador del Mundial 2026 con cinco conquistas y sigue ampliando números que parecen inalcanzables para las futuras generaciones.

Messi Selección Argentina
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