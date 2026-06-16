¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026 Jugadores e hinchas unieron sus voces en un grito sagrado antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 Por Ovación 16 de junio 2026 · 22:40hs

¡Piel de gallina en Kansas! El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 tuvo su primer momento de máxima emoción antes de que ruede la pelota. En un estadio colmado de banderas celestes y blancas, las estrofas del Himno Nacional Argentino sonaron con una fuerza arrolladora que conmovió a todos los presentes.

Los jugadores abrazados en el campo de juego, el cuerpo técnico con la mirada firme y los miles de hinchas que viajaron para alentar al campeón del mundo unieron sus voces en un grito sagrado.

El "¡Oh, oh, oh, oh!" final retumbó en todo Estados Unidos, marcando el inicio oficial del camino en el Grupo J y dejando en claro que la ilusión por defender la corona está más viva que nunca. El Himno en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2067048992127508562?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2067048992127508562%7Ctwgr%5E2366fe99135ef0fd1d1ac29f305b49753b9ae590%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Femocionante-asi-sono-el-himno-el-estreno-la-seleccion-argentina-el-mundial-2026-n1566397&partner=&hide_thread=false "Oh, oh, oh" Suena el Himno Nacional Argentino en Kansas



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