¡Piel de gallina en Kansas! El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 tuvo su primer momento de máxima emoción antes de que ruede la pelota. En un estadio colmado de banderas celestes y blancas, las estrofas del Himno Nacional Argentino sonaron con una fuerza arrolladora que conmovió a todos los presentes.
¡Emocionante! Así sonó el Himno en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026
Jugadores e hinchas unieron sus voces en un grito sagrado antes del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026
Por Ovación
16 de junio 2026 · 22:40hs
Los jugadores abrazados en el campo de juego, el cuerpo técnico con la mirada firme y los miles de hinchas que viajaron para alentar al campeón del mundo unieron sus voces en un grito sagrado.
El "¡Oh, oh, oh, oh!" final retumbó en todo Estados Unidos, marcando el inicio oficial del camino en el Grupo J y dejando en claro que la ilusión por defender la corona está más viva que nunca.