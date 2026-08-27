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El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

Kily González avanza en las negociaciones con la franquicia estadounidense y ya tuvo comunicaciones con Lionel Messi en el marco de su posible llegada.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 16:51hs
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El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

Cristian “Kily” González está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Inter Miami. El técnico argentino mantiene conversaciones avanzadas con la dirigencia y, además, tuvo comunicaciones con Lionel Messi para avanzar en su posible llegada al equipo estadounidense. De concretarse, asumirá en reemplazo de Ángel Guillermo Hoyos.

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Un paso importante en su carrera

Las negociaciones entre González y los directivos de Inter Miami atraviesan una etapa decisiva y restarían detalles para alcanzar un acuerdo. La posibilidad representa un salto significativo para el entrenador, que tendría su primera experiencia al frente de un equipo fuera de Argentina.

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El Kily viene de dirigir a Platense, donde finalizó su ciclo en octubre de 2025. Anteriormente pasó por Rosario Central y Unión, institución en la que logró uno de los mejores resultados de su trayectoria al conseguir la permanencia en Primera División y la clasificación a la Copa Sudamericana.

Ahora, el rosarino tendría la oportunidad de desembarcar en la MLS y asumir un proyecto con una enorme exposición internacional.

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Kily González cerca de ser el nuevo entrenador del Inter Miami.

El contacto con Lionel Messi

Uno de los puntos destacados de las negociaciones es que González ya mantuvo comunicaciones con Lionel Messi. El contacto entre ambos se produjo en el marco de las conversaciones para que el argentino se convierta en el próximo entrenador de Inter Miami.

La posibilidad de trabajar junto al capitán de la Selección Argentina representa uno de los grandes atractivos del desafío. González, que como futbolista tuvo una importante trayectoria internacional, deberá adaptarse ahora a una competencia diferente y conducir a un plantel con figuras de primer nivel.

Una nueva experiencia internacional

Como jugador, el Kily defendió las camisetas de Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, nunca había dirigido fuera del país.

Si finalmente se concreta su llegada a Inter Miami, tendrá por delante uno de los desafíos más importantes de su carrera como entrenador. El acuerdo avanza y, de cerrarse los últimos detalles, González se convertirá en el técnico de Lionel Messi en el conjunto de Florida.

Kily González Inter Miami entrenador Lionel Messi
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