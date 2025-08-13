Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Uno Santa Fe | Ovación | Messi

13 de agosto 2025 · 12:26hs
Inter Miami, que viene de ser goleado por Orlando City en la MLS, arrancó el miércoles con la buena noticia del regreso de Lionel Messi a los entrenamientos.

El santafesino había sufrido una lesión muscular leve en la pierna derecha en la Leagues Cup frente a Necaxa el pasado dos de agosto.

Después de ese duelo, el club aseguró en un comunicado que el alta médica dependerpia de su evolución clínica y respuesta al tratamiento.

Solamente trascurrieron 11 días de la lesión y el argentino ya se reincorporó a los trabajos del equipo de Javier Mascherano.

Durante la parte del entrenamiento que se pudo observar, Messi estuvo sentado mientras que le cambiaban el vendaje después de realizar algunos ejercicios.

Habrá que esperar unos días para saber si estará desde el arranque ante LAFC el próximo sábado o se iniciará desde el banco de suplentes para ir gestionando cargas.

