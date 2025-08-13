Uno Santa Fe | Ovación | Cavani

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

El exjugador de River, Ignacio Scocco, dio declaraciones de apoyo al uruguayo Edinson Cavani, que no transita un buen presente con la casaca de Boca

13 de agosto 2025 · 12:15hs
Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

El jugador ya retirado Ignacio Scocco, exjugador de River, salió a respaldar al Edinson Cavani, el delantero de Boca que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que llegó al “Xeneize”.

El uruguayo, de 38 años, apenas convirtió un gol en el segundo semestre y su nivel tras la última lesión no fue el esperado.

Incluso, en el clásico ante Racing falló en una ocasión clara y recibió silbidos de parte de los hinchas cuando fue reemplazado, reflejando la fuerte presión que vive en la actualidad.

Me da vergüenza hablar de Cavani, le tengo un respeto enorme. Es una figura mundial y me da mucha bronca que pasen esas cosas. Más allá de que esté jugando en Boca, me gusta hablar bien de los jugadores”, afirmó Scocco en diálogo con Gastón Edul en su programa de streaming.

LEER MÁS: Tottenham, con Cuti Romero, va por la Supercopa de Europa ante PSG

La banca de Nacho para el uruguayo

El exatacante, retirado desde 2021, consideró injusto el trato que está recibiendo el uruguayo y comparó su situación con la que vivió Gonzalo “El Pipa” Higuaín en la Selección argentina, criticado duramente por fallos puntuales en finales internacionales.

Para Scocco, la sequía de Cavani es parte de una racha negativa que cualquier delantero puede atravesar, más aún en un fútbol como el argentino, donde la presión es constante: “Todos hemos tenido momentos donde no te sale una, el partido siguiente es peor y en Argentina aún más. Sí, me jode el destrato de la gente con él”, destacando que el “Matador” tiene jerarquía y experiencia suficientes para revertir la situación.

El santafesino, que brilló en River y tuvo pasos destacados por Newell’s, Pumas de México y el AEK Atenas, insistió en que su deseo es que Cavani pueda volver a ser decisivo: “Quiero que le vaya bien. Es un gran profesional y un ejemplo para muchos chicos que empiezan en el fútbol”.

Cavani Ignacio Scocco
Noticias relacionadas
tottenham, con cuti romero, va por la supercopa de europa ante psg

Tottenham, con Cuti Romero, va por la Supercopa de Europa ante PSG

Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos como jugador de Racing.

Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

alumni vencio a kimberley y quedo segundo en la a2 del oficial

Alumni venció a Kimberley y quedó segundo en la A2 del Oficial

 Santa Fe afrontará el Argentino Sub 14 A en la provincia de Mendoza.

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"