Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

El exjugador de River, Ignacio Scocco, dio declaraciones de apoyo al uruguayo Edinson Cavani, que no transita un buen presente con la casaca de Boca

El jugador ya retirado Ignacio Scocco , exjugador de River, salió a respaldar al Edinson Cavani , el delantero de Boca que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que llegó al “Xeneize”.

El uruguayo, de 38 años, apenas convirtió un gol en el segundo semestre y su nivel tras la última lesión no fue el esperado.

Incluso, en el clásico ante Racing falló en una ocasión clara y recibió silbidos de parte de los hinchas cuando fue reemplazado, reflejando la fuerte presión que vive en la actualidad.

“Me da vergüenza hablar de Cavani, le tengo un respeto enorme. Es una figura mundial y me da mucha bronca que pasen esas cosas. Más allá de que esté jugando en Boca, me gusta hablar bien de los jugadores”, afirmó Scocco en diálogo con Gastón Edul en su programa de streaming.

La banca de Nacho para el uruguayo

El exatacante, retirado desde 2021, consideró injusto el trato que está recibiendo el uruguayo y comparó su situación con la que vivió Gonzalo “El Pipa” Higuaín en la Selección argentina, criticado duramente por fallos puntuales en finales internacionales.

Para Scocco, la sequía de Cavani es parte de una racha negativa que cualquier delantero puede atravesar, más aún en un fútbol como el argentino, donde la presión es constante: “Todos hemos tenido momentos donde no te sale una, el partido siguiente es peor y en Argentina aún más. Sí, me jode el destrato de la gente con él”, destacando que el “Matador” tiene jerarquía y experiencia suficientes para revertir la situación.

El santafesino, que brilló en River y tuvo pasos destacados por Newell’s, Pumas de México y el AEK Atenas, insistió en que su deseo es que Cavani pueda volver a ser decisivo: “Quiero que le vaya bien. Es un gran profesional y un ejemplo para muchos chicos que empiezan en el fútbol”.