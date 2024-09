Milan igualó con Lazio y sigue en el fondo de la Serie A

Rafael Leão empató para Milan con una gran jugada en el segundo tiempo, destacándose como el mejor del partido y el héroe de la noche para el cuadro rojinegro.

Con esta igualdad, Lazio ocupa el sexto puesto con cuatro puntos, en las plazas que dan un lugar a la Europa League, mientras que Milan está en el décimo cuarto lugar con dos unidades, a tan solo una del descenso.

El resto de los partidos de la Serie A de Italia

En otro partido, Napoli venció 2-1 a Parma con goles del belga Romelu Lukaku, reciente incorporación del club del sur italiano, y André Zambo Anguissa, ambos en los últimos 10 minutos del partidos.

Parma había comenzado ganando con un gol de penal del francés Ange Yoan Bonny pero no pudo aguantar la ventaja, con Anguissa como la figura del encuentro.

Napoli está en el cuarto puesto con seis puntos, en zona de Champions League, y Parma en el noveno lugar con cuatro puntos.

Otros resultados de la jornada fueron: el empate por 1 a 1 entre Bologna y Empoli, y el triunfo del Lecce por 1 a 0 frente al Cagliari. La fecha continuará este domingo con cuatro duelos: Fiorentina vs. Monza; Genoa vs. Hellas Verona; Juventus vs. Roma y Udinese vs. Como.