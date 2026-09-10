Moccia y Mujica realizaron una nueva visita por la Villa Suramericana de Rosario

El presidente del COA, Mario Moccia, y el chileno Miguel Ángel Mujica, titular de la comisión organizadora de los XIII Juegos Suramericanos se mostraron muy conformes con las instalaciones en Rosario.

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), Mario Moccia, y el secretario general de ODESUR y titular de la Comisión de Seguimiento de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Miguel Ángel Mujica, realizaron una recorrida por las instalaciones de la Villa Suramericana de Rosario, donde ya comenzaron a llegar los primeros atletas que participarán de la competencia.

Durante la visita, de la que tambièn participaron el director ejecutivo de los Juegos Diego Sebben y el director técnico y de desarrollo de ODESUR Fabio Ramírez, entre otros, las autoridades recorrieron el gimnasio, el área de recreación para los atletas, los departamentos destinados al alojamiento de los deportistas, el comedor y el natatorio, además del área administrativa instalada en el Museo Olímpico del Deporte Santafesino, desde donde se coordinan distintas tareas vinculadas con el funcionamiento de la Villa.

Los responsables de los Juegos Suramericanos resaltaron lo bien que se hicieron los trabajos.

Muy conformes con el trabajo en Santa Fe

En ese marco, Moccia recibió a la primera tanda de atletas que arribó a la Villa de Rosario, dando la bienvenida a los primeros protagonistas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

“Estoy sorprendido y realmente muy contento con esta visita a la Villa Sudamericana”, expresó Moccia, quien destacó el trabajo realizado para poner en condiciones el complejo que será la casa de los atletas durante los Juegos..

“Se ve muy linda, todavía terminando de ajustar algunos detalles, pero realmente me parece que va a ser la casa de los atletas de Sudamérica durante los Juegos, donde van a poder disfrutar y compartir con una buena calidad de servicio”, señaló el presidente del COA y de ODESUR.

Moccia destacó especialmente las condiciones del comedor, los espacios comunes y los departamentos destinados a las delegaciones. “Hace 14 meses esto era un terreno baldío, no había nada, y hoy hay un complejo realmente impresionante, que es un barrio: la Villa Sudamericana no deja de ser un barrio deportivo del sur de Santa Fe”, afirmó.

Moccia recibiendo a las primeras delegaciones en la Villa Suramericana en Rosario.

El titular de ODESUR también puso en valor el legado que dejarán los Juegos una vez finalizada la competencia. “El legado es fundamental, porque este es un complejo habitacional que va a habitar gente una vez finalizados los Juegos. Seguramente muchas personas van a poder tener la vivienda que anhelan desde hace tanto tiempo”, destacó.

En relación con la realización de los Juegos en Argentina, Moccia manifestó su “profunda emoción y orgullo” por la posibilidad de recibir a los atletas sudamericanos en el país. “Tener los Juegos en mi país, con los atletas compitiendo en casa y todo lo que eso genera con la familia y con la gente, además de la posibilidad del legado que va a quedar, es una gran satisfacción”, sostuvo.

Asimismo, expresó el agradecimiento de ODESUR a las autoridades provinciales y municipales por el compromiso asumido para la realización de la competencia. “Desde ODESUR estamos muy conformes y agradecidos con la provincia de Santa Fe, con su gobernador y con los intendentes, por el compromiso y por el trabajo que han hecho para ofrecerle a ODESUR las mejores condiciones para los XIII Juegos Sudamericanos y a todos los Comités Olímpicos de la región la posibilidad de ser protagonistas de esta fiesta deportiva”, afirmó.

Por su parte, Mujica también se mostró muy conforme con el resultado de los trabajos realizados en la Villa. “La impresión es muy, pero muy buena. Es como cuando uno es padre y ve nacer a un bebé. Yo lo vi nacer realmente: aquí no había nada hace dos años y sabía a lo que se podía llegar porque veía los planos”, manifestó.

El secretario general de ODESUR valoró especialmente que la construcción haya respetado el proyecto original. “La construcción responde al diseño, y eso es importante de ver. Ahora que lo veo está muy bien, muy bien terminado todo”, señaló.

Mujica remarcó además que el principal objetivo de toda la infraestructura y de la organización debe estar puesto en quienes serán los protagonistas de los Juegos: los deportistas. “Lo más importante es que estén bien los deportistas, que disfruten, se sientan a gusto y compitan en buena ley. Nosotros trabajamos para los deportistas, no trabajamos para nosotros”, subrayó.

En cuanto al aspecto deportivo, Mujica destacó la importancia que tendrán los Juegos de cara a las próximas competencias internacionales y señaló que los atletas llegarán a Santa Fe con una fuerte preparación y con objetivos concretos. “Tengo entendido que hay 27 deportes que clasifican a Lima 2027, por lo tanto los atletas van a esforzarse y vienen preparados para hacer una buena presentación. Vamos a esperar que todo funcione bien”, concluyó.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a atletas de los países integrantes de ODESUR. La competencia constituirá una nueva gran celebración del deporte sudamericano y dejará, además, un importante legado habitacional y de infraestructura para la provincia de Santa Fe.