Zanor fue convocado a la Preselección Argentina 3x3 rumbo a los Dakar 2026 El galvense Facundo Zanor, actual base de Gimnasia y Esgrima, deberá presentarse en el CeNARD el 22 de septiembre para la Preselección Argentina Por Ovación 10 de septiembre 2026 · 15:05hs

El 3x3 argentino continúa profundizando su trabajo y, del 22 al 27 de septiembre, un grupo de 17 jugadores participará de una nueva Preselección Argentina en las instalaciones del CeNARD, pensando en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Dakar, Senegal.

La convocatoria reunirá a jugadores nacidos entre 2009 y 2010 provenientes de diferentes puntos del país, en una nueva oportunidad para trabajar específicamente en la modalidad y continuar ampliando la base de jóvenes con experiencia dentro del 3x3. El cuerpo técnico estará compuesto por Luciano Santín, Matías Bejarano y Juan Blanc, quienes estarán a cargo de las seis jornadas de trabajo en Buenos Aires.

JUGADORES CONVOCADOS Ali, Bautista - Club Atlético Regina (Río Negro) Avalos, Patricio - Regatas Corrientes (Corrientes) Berenbroek, Matías - River Plate (CABA) Bicceci, Santino - Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz (Córdoba) Bulchi, Joaquín - Peñarol de Mar del Plata (Buenos Aires) Durán, Felipe - Estudiantes de La Plata (Buenos Aires) Herrmann, Leyton - Centenario de Venado Tuerto (Santa Fe) Joloidovsky, Igor - Instituto (Córdoba) Locatelli, Juan Cruz - Peñarol de Mar del Plata (Buenos Aires) Montes, Thiago - Asociación La Federación Deportiva (Chubut) Otruba, Mirko - Club Atlético Urquiza (San Juan) Risso, Tiago - Belgrano (Tucumán) Román, Ezequiel - Gimnasia de Rosario (Santa Fe) Roth, Enzo - Quimsa (Santiago del Estero) Santander, Benjamín - Capri de Posadas (Misiones) Sosa, Agustín - Club Atlético Urquiza (San Juan) Zanor, Facundo - Gimnasia de Santa Fe (Santa Fe) De esta manera, el 3x3 nacional tendrá una nueva semana con jugadores de distintas provincias, dando continuidad a un proceso que apunta a conformar y preparar al equipo que representará al país en uno de los principales eventos internacionales del deporte juvenil, como serán los Juegos Olímpicos de la Juventud, a disputarse en Dakar (Senegal) del 31 de octubre al 13 de noviembre de este año.