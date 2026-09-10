La Costanera Este llevará el nombre de Lionel Messi y proyectan una escultura en su homenaje

El Concejo Municipal aprobó la iniciativa impulsada por la concejala Ana Cantiani para denominar así al sector costero que tiene al Puente Colgante como una de sus principales postales. También se podrá gestionar una escultura o intervención artística en homenaje al capitán de la Selección Argentina.

Homenaje artístico. Se contempla la gestión para una escultura o intervención en homenaje al capitán argentino.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una ordenanza que denomina “Paseo Costanera Lionel Messi” al sector de la Costanera Este , una de las zonas más representativas y turísticas de la ciudad.

La nueva denominación alcanza al espacio urbano comprendido desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo hasta la barranca que constituye el límite natural norte de la avenida Néstor Kirchner .

La normativa incluye dentro del paseo las calzadas, veredas, playas y espacios verdes que forman parte de este sector costero, que tiene al Puente Colgante como una de sus postales más emblemáticas.

De esta manera, uno de los principales paseos sobre la laguna Setúbal quedará formalmente asociado al nombre del capitán de la Selección Argentina campeona del mundo.

También podrán construir una escultura en homenaje

La ordenanza contempla además la posibilidad de que el Municipio gestione, mediante mecanismos de articulación público-privada, la instalación de una escultura u otra intervención artística dedicada a Lionel Messi.

El lugar donde se emplazaría ese homenaje será definido posteriormente.

El proyecto establece como condición que la realización de la obra no implique erogaciones para las arcas municipales, por lo que se buscarán alternativas de financiamiento a través de mecanismos de participación público-privada.

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Las playas de la Setúbal también quedarán incluidas

La iniciativa incorpora dentro de la nueva denominación a las tradicionales playas de la laguna Setúbal, junto con las veredas, calzadas y demás espacios públicos de la Costanera Este.

Según explicó la autora del proyecto, la intención es vincular el nombre del futbolista con uno de los lugares más reconocibles de la ciudad.

“Leo representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo. Queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad”, expresó la concejala Ana Cantiani, de La Libertad Avanza.

La propuesta también contempla a Jorge Messi

La ordenanza abre además la posibilidad de incorporar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina.

Cantiani explicó que se trataría de un gesto relacionado con los orígenes familiares del futbolista y sus vínculos con Santa Fe.

“Finalmente, el proyecto contempla la posibilidad de incorporar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, como un gesto vinculado con las raíces familiares del ídolo argentino”, sostuvo.

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Un reconocimiento que excede al fútbol

La concejala Titi Barletta también respaldó la iniciativa y destacó que la figura de Messi trasciende su trayectoria deportiva.

Barletta sostuvo que el capitán argentino representa valores como la humildad, el esfuerzo, la perseverancia, la templanza, el talento y la capacidad de superación.

La edil valoró además la posibilidad de que los espacios públicos de la ciudad sean utilizados para homenajear a figuras consideradas referentes para distintas generaciones.

La Costanera Este, puesta en valor

Barletta vinculó la denominación con la recuperación reciente del sector costero y destacó la intervención realizada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

Según señaló, la Costanera Este había quedado afectada por una obra nacional que quedó inconclusa y que había deteriorado el paseo.

La concejala remarcó que el Municipio asumió la decisión de recuperar el espacio y poner nuevamente en valor la zona de la laguna.

Además, destacó que la Costanera Este tendrá en los próximos días un papel central como escenario de competencias acuáticas de los Juegos Suramericanos, lo que contribuirá a posicionar nuevamente al sector dentro de la agenda deportiva y turística de la ciudad.

Con la aprobación de la ordenanza, Santa Fe suma así una nueva denominación para uno de sus paseos más reconocibles y formaliza un homenaje a Lionel Messi, cuyo nombre quedará asociado a la Costanera Este y al entorno del Puente Colgante.