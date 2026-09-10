Madelón habló de su relación con el presidente de Unión y fue contundente: "Debería ser más"

Leo Madelón, DT de Unión, se refirió a su vínculo con Luis Spahn, el rol de Santiago Zurbriggen y el armado del plantel. Aclaró que no existe una mala relación.

Leonardo Madelón puso sobre la mesa uno de los temas que siempre genera interés alrededor de Unión : su relación con Luis Spahn. En una extensa charla con Dame Gol por Telefe Santa Fe, el entrenador fue claro y evitó cualquier rodeo cuando le preguntaron por el vínculo que mantiene con el presidente rojiblanco.

“No es que nos llevamos mal, pero debería ser más”, reconoció Madelón. Una frase que grafica cómo es hoy el contacto entre el entrenador y el máximo dirigente de Unión, en una relación que, según explicó, está marcada también por las personalidades de cada uno.

El técnico remarcó que respeta las funciones y que no pretende meterse en cuestiones económicas o administrativas del club. “Yo soy entrenador, a mí me encanta venir y hacer un buen trabajo y el mejor trabajo que pueda”, sostuvo.

Madelón explicó cómo trabaja con la dirigencia de Unión

A la hora de hablar del mercado de pases, Madelón aclaró que su tarea consiste en marcar las necesidades futbolísticas y las características de los jugadores que pretende.

“Yo pido jugadores. No te olvides que en el medio también está el presidente, está Santiago Zurbriggen, que es el director deportivo”, explicó.

El entrenador admitió que, si pudiera reforzar nuevamente el plantel, sumaría al menos dos futbolistas más, aunque aclaró que existen cuestiones propias de cada negociación que pueden impedir que los nombres elegidos finalmente lleguen.

Prensa Unión

“Nosotros necesitamos estas características. Este y este jugador son potables. Hoy Unión los puede traer”, contó sobre la metodología de trabajo.

Madelón también reconoció que en algunos casos tuvo que aceptar que los futbolistas que pretendía no estaban al alcance del club, y dio los nombres de Justo Giani, Lucas Besozzi y Renzo Saravia. “A veces vos querés otras cosas, otras características”, señaló.

“Hay que mirar para adentro”

En otro tramo de la entrevista, el entrenador defendió el trabajo que viene realizando Unión y pidió valorar lo que se construye puertas adentro.

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Mencionó las ventas de futbolistas importantes y la necesidad de reemplazarlos sin quedarse lamentando las partidas. “No podés estar llorando tres partidos porque se te fue este”, graficó.

Para Madelón, la clave está en encontrar respuestas dentro del propio plantel y darle oportunidades a los jugadores que esperan su momento. Una idea que, en este ciclo, empieza a tener cada vez más peso.