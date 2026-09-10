Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Colapinto encara una nueva fecha de Fórmula 1 tras sumar en Italia y destacó las exigencias que tendrá el trazado madrileño.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 14:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta jornada de la temporada de Fórmula 1. El piloto de Alpine buscará prolongar el buen rendimiento mostrado en Italia, donde terminó entre los diez mejores y consiguió puntos, aunque una salida de pista complicó una actuación que había comenzado de manera muy prometedora para el argentino.

LEER MÁS: Colapinto en Fórmula 1: los horarios del Gran Premio de España

Un trazado exigente y lleno de desafíos

Colapinto analizó las características del circuito y reconoció que será complicado encontrar una vuelta sin errores. Durante su preparación, el piloto explicó que el escenario presenta numerosas dificultades, especialmente por la sucesión de curvas, algunas de ellas con poca visibilidad, sectores en descenso y frenadas mientras el monoplaza todavía está girando.

El argentino también remarcó que la pista demandará una concentración constante tanto de los corredores como de los vehículos. La competencia tendrá 57 vueltas y, según su mirada, aquellos pilotos que logren sentirse más seguros con el comportamiento de sus autos y puedan llevarlos al límite tendrán una ventaja importante.

Además, Colapinto protagonizó un momento distendido durante una entrevista televisiva al referirse a una de las curvas del trazado, denominada “La Monumental”. Con su habitual sentido del humor, planteó la posibilidad de rebautizarla como “El Bombonero”.

Colapinto busca volver a sumar puntos

El piloto nacido en Pilar afrontará desde este viernes una nueva oportunidad para continuar acumulando unidades en el campeonato. El nuevo Circuito de Madrid cuenta con 22 curvas y una longitud de 5,419 kilómetros, por lo que representará un desafío inédito para los protagonistas de la máxima categoría.

La actividad comenzará a las 8:30 de este viernes, en horario argentino, con la primera sesión de entrenamientos libres. Luego se desarrollarán las restantes instancias del fin de semana, hasta llegar a la carrera principal, programada para el domingo 13 de septiembre a partir de las 10.

En el Gran Premio de Italia, Colapinto había partido desde el séptimo lugar y protagonizó un arranque destacado que incluso le permitió avanzar hasta la cuarta posición. Sin embargo, durante la sexta vuelta perdió el control de su Alpine después de un relanzamiento provocado por un fuerte accidente de Charles Leclerc.

El despiste hizo que el argentino retrocediera hasta el decimosexto puesto. A pesar del golpe deportivo, Colapinto consiguió recuperarse gracias al competitivo rendimiento que mostró Alpine durante todo el fin de semana y avanzó posiciones hasta finalizar noveno, resultado que le permitió sumar dos puntos.

Colapinto
Noticias relacionadas
franco colapinto fue reprendido por la fia en el gran premio de italia: que paso

Franco Colapinto fue reprendido por la FIA en el Gran Premio de Italia: qué pasó

la remontada de colapinto en monza que le reporto una fortuna a alpine

La remontada de Colapinto en Monza que le reportó una fortuna a Alpine

el fuerte respaldo de alpine a colapinto tras su frustracion en monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

colapinto rompio en llanto tras el gp de italia: era una gran oportunidad

Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: "Era una gran oportunidad"

Lo último

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: El jugador de 34 años no tiene futuro

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: "El jugador de 34 años no tiene futuro"

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Último Momento
Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Colón afronta ocho finales y necesita cambiar el chip para ir por el objetivo del ascenso

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: El jugador de 34 años no tiene futuro

Carlo Ancelotti le respondió a Thiago Silva: "El jugador de 34 años no tiene futuro"

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

Emergencia hídrica: el Concejo autorizó al Municipio a acelerar contrataciones para atender posibles contingencias

El buen presente de Unión tiene un sello propio y la cantera gana cada vez más protagonismo

El buen presente de Unión tiene un sello propio y la cantera gana cada vez más protagonismo

Ovación
Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Walter Samuel dejará la Selección Argentina tras ocho años y comenzará su carrera como entrenador

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Implacable: Unión, en el Top 3 de los más efectivos del Clausura

Moccia y Mujica realizaron una nueva visita por la Villa Suramericana de Rosario

Moccia y Mujica realizaron una nueva visita por la Villa Suramericana de Rosario

El rafaelino Tomás Mondino, el crédito local en los Juegos Suramericanos

El rafaelino Tomás Mondino, el crédito local en los Juegos Suramericanos

Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Policiales
Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe