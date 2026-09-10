Colapinto se prepara para el GP de España y pone el foco en la dificultad del nuevo circuito de Madrid

Colapinto encara una nueva fecha de Fórmula 1 tras sumar en Italia y destacó las exigencias que tendrá el trazado madrileño.

Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta jornada de la temporada de Fórmula 1. El piloto de Alpine buscará prolongar el buen rendimiento mostrado en Italia, donde terminó entre los diez mejores y consiguió puntos, aunque una salida de pista complicó una actuación que había comenzado de manera muy prometedora para el argentino.

Un trazado exigente y lleno de desafíos

Colapinto analizó las características del circuito y reconoció que será complicado encontrar una vuelta sin errores. Durante su preparación, el piloto explicó que el escenario presenta numerosas dificultades, especialmente por la sucesión de curvas, algunas de ellas con poca visibilidad, sectores en descenso y frenadas mientras el monoplaza todavía está girando.

El argentino también remarcó que la pista demandará una concentración constante tanto de los corredores como de los vehículos. La competencia tendrá 57 vueltas y, según su mirada, aquellos pilotos que logren sentirse más seguros con el comportamiento de sus autos y puedan llevarlos al límite tendrán una ventaja importante.

Además, Colapinto protagonizó un momento distendido durante una entrevista televisiva al referirse a una de las curvas del trazado, denominada “La Monumental”. Con su habitual sentido del humor, planteó la posibilidad de rebautizarla como “El Bombonero”.

Colapinto busca volver a sumar puntos

El piloto nacido en Pilar afrontará desde este viernes una nueva oportunidad para continuar acumulando unidades en el campeonato. El nuevo Circuito de Madrid cuenta con 22 curvas y una longitud de 5,419 kilómetros, por lo que representará un desafío inédito para los protagonistas de la máxima categoría.

La actividad comenzará a las 8:30 de este viernes, en horario argentino, con la primera sesión de entrenamientos libres. Luego se desarrollarán las restantes instancias del fin de semana, hasta llegar a la carrera principal, programada para el domingo 13 de septiembre a partir de las 10.

En el Gran Premio de Italia, Colapinto había partido desde el séptimo lugar y protagonizó un arranque destacado que incluso le permitió avanzar hasta la cuarta posición. Sin embargo, durante la sexta vuelta perdió el control de su Alpine después de un relanzamiento provocado por un fuerte accidente de Charles Leclerc.

El despiste hizo que el argentino retrocediera hasta el decimosexto puesto. A pesar del golpe deportivo, Colapinto consiguió recuperarse gracias al competitivo rendimiento que mostró Alpine durante todo el fin de semana y avanzó posiciones hasta finalizar noveno, resultado que le permitió sumar dos puntos.