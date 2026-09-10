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Boca pierde a un jugador clave para el partido ante Central Córdoba

El arquero de Boca, Álvaro Montero, se perderá el duelo con Central Córdoba, ya que no llegará a tiempo tras asistir al fallecimiento de un familiar

10 de septiembre 2026 · 15:12hs
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Boca pierde a un jugador clave para el partido ante Central Córdoba

El arquero de Boca, el colombiano Álvaro Montero, se perderá el partido ante Central Córdoba de la novena fecha del Torneo Clausura. Montero, que llegó a Boca en el último mercado de pases, viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela y no llegará a tiempo a la Argentina para disputar el encuentro ante el Ferroviario.

Montero viene de ser titular en el triunfo de Boca por 1-0 sobre el San Pablo de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de dicho partido, el director técnico Rodolfo Arruabarrena destacó que tuvo una "gran actuación" y reveló el duro momento que atraviesa.

Además, el arquero colombiano fue clave para el "Xeneize" tanto en Copa Argentina como en Copa Sudamericana, al brillar en las series por penales contra Vélez y O'Higgins de Chile respectivamente.

De esta manera, su reemplazante bajo los tres palos será Leandro Brey, quien ya acumuló bastante experiencia en Boca.

El regreso de Montero se daría el próximo martes 15 de septiembre, cuando Boca visite a San Pablo en Brasil en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana.

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