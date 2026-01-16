Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Moretti reapareció en San Lorenzo y negó haber cobrado coimas: "No me cambian la aguja"

Marcelo Moretti estuvo en un streaming partidario y se mostró inocente por las acusaciones, como la de haber recibido 25.000 mil dólares en San Lorenzo

16 de enero 2026 · 17:41hs
Moretti reapareció en San Lorenzo y negó haber cobrado coimas: No me cambian la aguja

Marcelo Moretti reapareció en el mundo San Lorenzo tras dejar de ser presidente hace poco más de un mes. El exdirigente estuvo presente en un streaming del medio partidario "El método azulgrana" y se mostró inocente sobre las acusaciones recibidas en el último tiempo, como la de haber recibido 25.000 mil dólares.

Moretti, otra vez noticia en San Lorenzo

Se defendió ante la consulta sobre las coimas que envolvieron su mandato: “No me cambian la aguja 25.000 dólares, ni 100.000 ni 200.000. Lo digo con humildad”. Además, sostuvo que "le fue muy bien en la vida”.

El ex titular de San Lorenzo está acusado de haber cobrado una supuesta coima de 25 mil dólares para incorporar a un juvenil. El hecho fue descubierto tras una cámara oculta que sufrió en un encuentro con María José Scottini. El escandalo derivó en su salida luego de que la CD del club forzó una acefalía en la reunión del pasado 16 de diciembre. Tras ese movimiento en la política azulgrana, la jueza Laura Bruniard lo procesó por administración fraudulenta, se le prohibió salir del país y se le fijó un embargo superior a los 38 millones de pesos, aunque finalmente logró autorización judicial para viajar a Estados Unidos con su familia.

La gestión de Moretti estuvo marcada por una delicada situación económica, con deudas acumuladas durante su mandato que fueron expuestas tras su salida del cargo y forman parte del actual escenario institucional del club.

Con el exdirigente fuera de la conducción y la causa judicial en trámite, San Lorenzo atraviesa un período de transición con Sergio Constantino a la cabeza y convocó a elecciones anticipadas para el próximo 30 de mayo, con el objetivo de normalizar la conducción de la entidad.

San Lorenzo Marcelo Moretti dólares
