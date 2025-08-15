Uno Santa Fe | Ovación | MotoGP

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Se corre este fin de semana la fecha 13 de la temporada 2025 del Gran Premio de Austria de MotoGP. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 08:03hs
MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que arranca este viernes con las prácticas libres.

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de las prácticas del Gran Premio de Austria de MotoGP

El MotoGP de Austria tiene este viernes desde las 5:45 horas de la mañana de la Argentina sus primeras prácticas.

Cronograma del MotoGP:

Viernes 15 de agosto

  • MotoGP | FP1: 05:45 horas
  • MotoGP | Practica: 10:00 horas

Sábado 16 de agosto

  • MotoGP | FP2: 05:10
  • MotoGP | Q1: 05:50 horas
  • MotoGP | Q2: 06:15 horas
  • MotoGP | Sprint (14 vueltas): 10:00 horas

Domingo 17 de agosto

  • MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

MotoGP Austria Motociclismo
Noticias relacionadas
el liverpool de mac allister inicia la defensa del titulo ante bournemouth

El Liverpool de Mac Allister inicia la defensa del título ante Bournemouth

Godoy Cruz perdió 2-1 ante Atlético Mineiro.

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

cascini le apunto a sus criticos: ahora nos vamos a ver las caras

Cascini le apuntó a sus críticos: "Ahora nos vamos a ver las caras"

El rafaelino Mayco Vivas jugará de titular ante los All Blacks en la provincia de Córdoba.

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Lo último

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Último Momento
Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

Oficial Prefederal: los Clásicos fueron para Almagro A y Sanjustino

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

República extendió su invicto y alcanzó a Colón (SF) en el Oficial A2

Fresca jornada de viernes no laborable en la ciudad de Santa Fe

Fresca jornada de viernes "no laborable" en la ciudad de Santa Fe

Ovación
Meloni: Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva

Meloni: "Será el museo del pueblo sabalero, de la vida social, institucional y deportiva"

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Los Pumas tienen formación confirmada para jugar con los All Blacks

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz no pudo sostener el resultado y perdió ante Atlético Mineiro

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

La estrategia detrás del número dos: Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

La estrategia detrás del "número dos": Vignatti y su movida en Tradición Sabalera

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"