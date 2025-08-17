Uno Santa Fe | Ovación | Boca

El Boca de Russo quiere despegar ante el durísimo Independiente Rivadavia

Boca buscará salir de su crisis cuando visite este domingo desde las 20.30 a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la 5ª fecha del Clausura.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 08:36hs
El Boca de Russo quiere despegar ante el durísimo Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia y Boca chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Alfredo Berti quiere aprovechar el mal momento del equipo de Miguel Ángel Russo, que atraviesa su peor racha sin victorias.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Boca Independiente Rivadavia Mendoza
Noticias relacionadas
union ya fijo su postura y boca espera una nueva oferta de olympiacos por zenon

Unión ya fijó su postura y Boca espera una nueva oferta de Olympiacos por Zenón

el boca de riquelme y una crisis que no parece tener final cercano

El Boca de Riquelme y una crisis que no parece tener final cercano

boca alcanzo la peor malaria de su historia con el empate ante racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

la euforica reaccion de riquelme en boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Lo último

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Último Momento
Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

San Martín y López: cómo la amistad entre el Libertador y el brigadier santafesino impactó la política del litoral

San Martín y López: cómo la amistad entre el Libertador y el brigadier santafesino impactó la política del litoral

El alternativo de River se quiere aprovechar del mix de Godoy Cruz

El alternativo de River se quiere aprovechar del mix de Godoy Cruz

Ovación
Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Todo continúa igual tras haberse jugado la fecha 20 del Marcos Méndez

Todo continúa igual tras haberse jugado la fecha 20 del Marcos Méndez

Los Pumas perdieron con los All Blacks en Córdoba

Los Pumas perdieron con los All Blacks en Córdoba

Ortiz: Colón necesita despertar para que no sea tarde

Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"