El Boca de Russo quiere despegar ante el durísimo Independiente Rivadavia Boca buscará salir de su crisis cuando visite este domingo desde las 20.30 a Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la 5ª fecha del Clausura. Por Ovación 17 de agosto 2025 · 08:36hs

Independiente Rivadavia y Boca chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Alfredo Berti quiere aprovechar el mal momento del equipo de Miguel Ángel Russo, que atraviesa su peor racha sin victorias. Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Boca Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.