El alternativo de River se quiere aprovechar del mix de Godoy Cruz

River recibe este domingo a Godoy Cruz, ambos con formaciones alternativas, por la quinta fecha del Torneo Clausura, en el Monumental.

17 de agosto 2025 · 08:41hs
El alternativo de River se quiere aprovechar del mix de Godoy Cruz

River y Godoy Cruz chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de una igualdad sin goles ante Independiente y Libertad por la Copa Libertadores. Se espera que el DT ponga un “mix” este domingo, pesando en la revancha por un lugar en cuartos de final.

Probables formaciones de River vs Godoy Cruz

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

River Godoy Cruz Clausura
