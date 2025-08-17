Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

A Martín Minella se lo vio muy afectado tras la dura caída de Colón ante San Telmo, y su continuidad en el cargo quedó en el centro de la discusión.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 09:16hs
La dura derrota frente a San Telmo volvió a exponer las limitaciones de Colón y dejó al entrenador Martín Minella en el centro de las miradas. El DT, que no habló en conferencia de prensa tras el partido, atraviesa un momento límite en un equipo que se hunde en la tabla y que ahora solo piensa en evitar el descenso.

Un entrenador golpeado

En la Isla Maciel, la imagen fue elocuente: Minella se retiró del campo y en la zona de vestuarios se lo notó afectado. La ausencia ante los medios fue una señal de lo que atraviesa el técnico, que en siete encuentros apenas consiguió dos triunfos (ante Almirante Brown y Central Norte) y sufrió cinco derrotas.

LEER MÁS: Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

El presente sabalero es preocupante. Con cuatro caídas seguidas, el equipo quedó último en la Zona B de la Primera Nacional y con muy escasas posibilidades de llegar al Reducido. El foco ya no está en pelear arriba, sino en sostener la categoría.

El triunfo de Talleres de Remedios de Escalada ante Morón y la inminente presentación del CADU ante Defensores de Belgrano aumentan la presión, mientras que la derrota de Almirante Brown frente a Gimnasia de Mendoza le dio un respiro momentáneo.

¿Nuevo volantazo dirigencial?

Minella es el tercer entrenador que pasa por Colón en la temporada, después de Ariel Pereyra y Andrés Yllana. El equipo no encuentra rumbo y los dirigentes deberán resolver si sostienen el proceso o buscan otro nombre para encarar las últimas siete fechas del campeonato.

LEER MÁS: La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

Más allá de los cambios tácticos y de nombres, el rendimiento no mejora y la racha negativa no se corta. Colón afronta un final de temporada cargado de incertidumbre, en el que la prioridad dejó de ser soñar con el ascenso para transformarse en algo mucho más dramático: aferrarse a la Primera Nacional.

