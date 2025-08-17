Barracas Central defiende la punta ante el muletto de Central Córdoba Barracas Central, líder de la Zona A, visitará a un Central Córdoba alternativo, desde las 16.15, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Por Ovación 17 de agosto 2025 · 08:29hs

Central Córdoba y Barracas Central chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el conjunto santiagueño tiene la mira puesta en la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana, el “Guapo” llega como puntero del grupo. Probables formaciones de Central Córdoba vs Barracas Central Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Gonzalo Trindade; Diego Barrera, Fernando Juárez, Iván Gómez, Matías Vera y Franco Alfonso; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe. Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insua.