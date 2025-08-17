Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) recibirá al durísimo Chaco For Ever, desde las 16, en el 23 de Agosto, con la obligación de ganar para acercarse al líder Gimnasia (M).

Gimnasia y Esgrima de Jujuy afrontará este domingo un compromiso determinante en su aspiración por pelear la punta de la Zona B de la Primera Nacional. Desde las 16:00, en el estadio “23 de Agosto”, el equipo de Matías Módolo será local de Chaco For Ever, en un cruce que promete emociones fuertes y donde los tres puntos aparecen como una necesidad impostergable para el “Lobo”.

El conjunto jujeño, que marcha expectante en la tabla, busca no perderle pisada al líder Gimnasia de Mendoza. El empate de la fecha pasada frente a Mitre en Santiago del Estero dejó gusto a poco, ya que si bien sumó para mantenerse cerca, significó el tercer reparto de puntos en los últimos cinco encuentros.

Una baja sensible y un regreso clave

El equipo no podrá contar con el delantero Cristian “Polaco” Menéndez, sancionado con tres fechas de suspensión por el Tribunal de Disciplina de AFA. Su lugar sería ocupado por Alejandro Quintana, autor del gol del empate en la última presentación.

La probable formación que prepara Módolo incluye a: Álvarez; Palazzo, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Camacho, Soria, Velázquez, Molina; Fernández y Quintana.

La confianza en el grupo

Desde el vestuario, el mensaje es claro: hay fe en lo que viene. “Lo vamos a sacar adelante, vamos a conseguir lindas cosas”, aseguró Maximiliano Casa, quien valoró la fortaleza colectiva y el acompañamiento de los hinchas: “El entorno que se vivió en las últimas fechas fue hermoso, es un plus que tenemos”.

El historial

El de este domingo será el duodécimo enfrentamiento entre ambos equipos en la categoría. El balance muestra paridad absoluta: cuatro triunfos para Gimnasia de Jujuy, cuatro para Chaco For Ever y tres empates. El antecedente más reciente fue en la primera rueda, cuando los chaqueños se impusieron 2 a 1 en Resistencia.

Con la obligación de sumar de a tres, el “Lobo” jujeño sabe que no tiene margen de error. El desafío es grande: vencer a un rival duro y mantener viva la ilusión de alcanzar a Gimnasia de Mendoza en la recta final del campeonato.

Por su parte, en el restante partido de la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, donde se encuentra Colón, también jugarán desde las 16, Estudiantes de Río Cuarto ante Estudiantes de Buenos Aires.