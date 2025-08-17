Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Gimnasia y Lanús, que llegan de sendos triunfos, se enfrentarán este domingo a las 14, en el Juan Carmelo Zerillo, por la quinta fecha del Clausura.

17 de agosto 2025 · 08:44hs
Gimnasia La Plata y Lanús chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

Los dos equipos llegan con triunfos en el plano local, pero el “Granate” viene de perder entresemana ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Gimnasia vs Lanús

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia Lanús Clausura
