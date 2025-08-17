Duelo de realidades opuestas entre Banfield y Estudiantes en el sur

Banfield, complicado con la permanencia en la tabla anual, recibirá a un Estudiantes alternativo, este domingo desde las 16.15 en el Florencio Sola.

Banfield y Estudiantes chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de un duelo con diferentes realidades: el “Taladro” llega con una seguidilla de victorias, mientras que el “Pincha” ganó en la última fecha y también entresemana por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Banfield vs Estudiantes

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.