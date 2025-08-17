Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Duelo de realidades opuestas entre Banfield y Estudiantes en el sur

Banfield, complicado con la permanencia en la tabla anual, recibirá a un Estudiantes alternativo, este domingo desde las 16.15 en el Florencio Sola.

17 de agosto 2025 · 08:32hs
Banfield y Estudiantes chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de un duelo con diferentes realidades: el “Taladro” llega con una seguidilla de victorias, mientras que el “Pincha” ganó en la última fecha y también entresemana por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Banfield vs Estudiantes

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

