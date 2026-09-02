Platense suma a un goleador del torneo para potenciar su sueño en la Libertadores

Platense acordó la llegada de Bruno Sepúlveda, delantero de Banfield que viene de marcar cuatro goles en el Clausura.

Platense cerró la incorporación de Bruno Sepúlveda para afrontar el tramo decisivo de la temporada y reforzar su plantel de cara a la Copa Libertadores. El delantero de 33 años llega desde Banfield después de convertir cuatro goles en las primeras siete fechas del Clausura, incluyendo un doblete frente a River en su última presentación.

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Sepúlveda cambia Banfield por Platense

Platense sumará a Bruno Sepúlveda, uno de los delanteros destacados del Torneo Clausura, para afrontar una etapa histórica en la Copa Libertadores.

El atacante de 33 años viene de tener una actuación sobresaliente con Banfield. En las primeras siete jornadas del campeonato convirtió cuatro tantos y su última presentación fue especialmente importante: marcó por duplicado frente a River el pasado domingo.

La llegada del delantero se produce después de un cambio en la planificación del club. Sepúlveda había estado cerca de incorporarse a Platense semanas atrás, pero aquella operación finalmente no avanzó y la institución decidió apostar por Luciano Giménez.

Ahora, el Calamar retomó las conversaciones y consiguió cerrar su incorporación.

El atacante llega luego de rescindir anticipadamente su vínculo con Banfield, donde todavía tenía contrato hasta diciembre. Durante su etapa en el Taladro disputó 64 encuentros, convirtió 16 goles y entregó siete asistencias.

Su principal virtud está en el juego aéreo y la capacidad para resolver dentro del área. Sin embargo, también atravesó inconvenientes físicos que limitaron su continuidad durante el último tiempo.

Un plantel con mucha competencia en ataque

Sepúlveda llegará a un Platense que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. El equipo consiguió avanzar hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores después de superar una exigente fase de grupos y eliminar a Coquimbo Unido en octavos.

Ahora, el delantero tendrá que ganarse un lugar en una plantilla que ya cuenta con varias alternativas para la posición de centrodelantero.

Nicolás López, Gonzalo Lencina, Héctor Bobadilla, Luciano Giménez y Augusto Lotti forman parte de las opciones que tiene el cuerpo técnico. Lotti, en tanto, atraviesa una pubalgia que le impide estar en plenitud.

La incorporación de Sepúlveda busca darle todavía más variantes ofensivas al equipo para afrontar los desafíos que vienen. Su experiencia en Primera y su capacidad goleadora serán dos de los argumentos con los que intentará ganarse un lugar.

Para Banfield, mientras tanto, su salida obliga a buscar una nueva alternativa. El club ya encontró reemplazante con Adrián Balboa, quien llegará cedido por una temporada desde el fútbol ruso y tendrá una opción de compra.

El exdelantero de Unión y Racing viene de jugar en Nizhni Nóvgorod, donde convirtió tres goles en 16 partidos.

Platense, en cambio, suma a un atacante que llega con confianza y buenos números recientes. Sepúlveda tendrá ahora el desafío de adaptarse rápidamente y aportar sus goles en una temporada que puede quedar marcada para siempre en la historia del Calamar.