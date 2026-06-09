Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Mundial 2026: ocho pares de hermanos marcarán un récord histórico

Serán 16 los futbolistas emparentados que disputarán la competencia en Estados Unidos, Canadá y México, quebrando un récord que se mantenía vigente desde hace 36 años.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 13:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mundial 2026: ocho pares de hermanos marcarán un récord histórico

El Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá tendrá récord de hermanos en una misma edición.

Sobre un total de 1.248 futbolistas citados para el certamen, la atención se posará de manera particular sobre 16 protagonistas que comparten una cualidad idéntica: se trata de ocho parejas de hermanos que consiguieron el boleto internacional, una cifra que quiebra una marca histórica de parentesco para la competencia de la FIFA.

La estadística de la actual edición superará el registro que se mantenía vigente desde Italia 1990, donde fue el techo de concurrencia familiar con cinco pares de hermanos en las listas oficiales. No obstante, el récord global de mayor cantidad de parientes en una única delegación seguirá perteneciendo de manera exclusiva a la Selección de Honduras que compitió en Sudáfrica 2010, oportunidad en la que el cuerpo técnico centroamericano incluyó a Jerry, Jhony y Wilson Palacios.

La particularidad de los ocho binomios del Mundial 2026 radica en que cuatro de estas parejas de hermanos se desempeñarán en combinados nacionales distintos.

El caso más emblemático lo protagonizan Iñaki y Nico Williams, quienes jugarán para Ghana y España, respectivamente. Pese a poseer origen ibérico, el mayor de ellos (Iñaki) optó por honrar el deseo de su abuelo de verlo con los colores del país africano en lo más alto del fútbol mundial.

El dato llamativo del Mundial 2026 con los hermanos

A ellos se acoplan Guéla Doué (Costa de Marfil) y Désiré Doué (Francia), Guela decidió representar a la nación donde nació su padre; los defensores John Souttar (Escocia) y Harry Souttar (Australia), este último decidió representar la nacionalidad de su madre; y el binomio integrado por Kevin Luckassen (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos), donde el primero de ellos (Kevin) adoptó el apellido y las raíces maternas para desempeñarse en un seleccionado.

Por otro lado, los cuatro pares de hermanos restantes compartirán el mismo vestuario y objetivo deportivo. En Francia se destacan los defensores Lucas y Theo Hernández. Del mismo modo, la nómina de Países Bajos presentará a los mellizos Timber: Jurrien en el lateral derecho y Quinten en la zona de volantes.__IP__

En tanto, las selecciones de menor relieve histórico también sacarán provecho del factor familiar: Cabo Verde contará en su mitad de cancha con Laros y Deroy Duarte, mientras que Curazao alineará en el mediocampo a Leandro y Juninho Bacuna. Estos últimos arrastran una curiosidad migratoria común, ya que nacieron en Países Bajos, pero optaron por defender a las islas caribeñas debido a sus raíces.

Mundial hermanos Estados Unidos
Noticias relacionadas
la ultima ficha de scaloni y una ilusion llamada agustin giay

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

se confirmo el primer partido que dirigira uno de los tres arbitros argentinos en el mundial

Se confirmó el primer partido que dirigirá uno de los tres árbitros argentinos en el Mundial

Con tres goles de Michael Olise, Francia venció 3-1 a Irlanda del Norte.

Hat-trick de Olise para que Francia gane en su último amistoso previo al Mundial

mundial 2026: habra tres ceremonias inaugurales y un desfile de estrellas en mexico, canada y estados unidos

Mundial 2026: habrá tres ceremonias inaugurales y un desfile de estrellas en México, Canadá y Estados Unidos

Lo último

La provincia de Santa Fe consolida el juicio por jurados con veredictos en menos de 72 horas: El balance es positivo

La provincia de Santa Fe consolida el juicio por jurados con veredictos en menos de 72 horas: "El balance es positivo"

Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Último Momento
La provincia de Santa Fe consolida el juicio por jurados con veredictos en menos de 72 horas: El balance es positivo

La provincia de Santa Fe consolida el juicio por jurados con veredictos en menos de 72 horas: "El balance es positivo"

Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Cómo se llaman y qué representan las tres mascotas del Mundial 2026

Cómo se llaman y qué representan las tres mascotas del Mundial 2026

Buenas noticias para Víctor: más de 25 familias se inscribieron para el proceso de adopción

Buenas noticias para Víctor: más de 25 familias se inscribieron para el proceso de adopción

Ovación
La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La Selección, con Messi como titular, juega su último amistoso ante Islandia

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Regatas cosechó dos importantes triunfos en la Liga de Honor

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Se vienen las semifinales del Súper Rugby Américas

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco