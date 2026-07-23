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Orgullo santafesino: proponen reconocer a Messi, Lo Celso, Scaloni y su equipo por llevar a Argentina a lo más alto en el Mundial 2026

La diputada provincial Natalia Armas Belavi presentó un proyecto para distinguir a Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Lionel Scaloni, Walter Samuel y Matías Manna por su participación en la Copa del Mundo y por representar a Santa Fe dentro del equipo argentino.

23 de julio 2026 · 17:15hs
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Orgullo santafesino: Proponen reconocer a Messi

Orgullo santafesino: Proponen reconocer a Messi, Lo Celso, Scaloni y su equipo por su aporte en el Mundial 2026.

Tras la participación de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la diputada provincial Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) presentó una iniciativa para reconocer a los santafesinos que formaron parte del plantel y del cuerpo técnico que representó al país en la máxima competencia internacional.

El proyecto busca distinguir al capitán Lionel Messi y al mediocampista Giovani Lo Celso, ambos nacidos en la provincia de Santa Fe, además del entrenador Lionel Scaloni y sus colaboradores Walter Samuel y Matías Manna, quienes también tienen origen santafesino y fueron protagonistas del proceso deportivo que volvió a posicionar a la Argentina en la elite mundial.

Un homenaje al aporte santafesino en la Selección Argentina

La legisladora destacó que la iniciativa no apunta únicamente al resultado deportivo alcanzado, sino también a los valores transmitidos durante todo el recorrido del equipo.

"Con este proyecto buscamos destacar mucho más que un resultado deportivo. Valoramos el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad y el liderazgo sano que mostraron en estos 45 días y desde hace varios años", expresó Armas Belavi.

En ese sentido, sostuvo que los integrantes de la Selección Argentina "le dieron una alegría inmensa a nuestro pueblo" y remarcaron la importancia del trabajo colectivo, la humildad y la perseverancia como herramientas para alcanzar grandes objetivos.

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Valores, liderazgo y ejemplo para las nuevas generaciones

La diputada resaltó además el orgullo que representa para Santa Fe contar con figuras de relevancia internacional que se transformaron en referentes para nuevas generaciones.

"La entrega de este grupo nos hace sentir ante el mundo un gran orgullo por ser argentinos. Los jugadores y el cuerpo técnico dieron una lección de grandeza y perseverancia que merece ser abrazada y distinguida por todos", afirmó.

Armas Belavi señaló que la presencia de representantes santafesinos en distintos roles dentro del seleccionado nacional constituye un motivo de orgullo para la provincia y destacó el impacto que generan sus trayectorias como ejemplo de esfuerzo y compromiso.

El proyecto plantea reconocer el aporte de quienes, desde el campo de juego y desde la conducción técnica, fueron parte de una etapa histórica del fútbol argentino y llevaron el nombre de Santa Fe a uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

Santafesino Scaloni Mundial Selección Argentina Lionel Messi
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