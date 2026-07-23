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Los cambios que tendrá la camiseta de la Selección Argentina desde ahora

Tras el subcampeonato, la Albiceleste no podrá usar el parche de campeón del mundo pero sí podrá usar el de campeón de América

23 de julio 2026 · 12:41hs
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El cambio que tendrá la camiseta de la Selección Argentina luego de ser subcampeona.

El cambio que tendrá la camiseta de la Selección Argentina luego de ser subcampeona.

La Selección Argentina tendrá que cambiar los parches de su camiseta a partir del subcampeonato del Mundial 2026 ante España, por lo que la insignia del campeón del mundo de Qatar ya no estará en medio del pecho de los jugadores argentinos.

El cambio que presentará la nueva camiseta de la Selección

Desde ahora, el distintivo que portaban las equipaciones de la Scaloneta, que representaban la defensa del título, lo pasarán a utilizar los futbolistas de la selección española por la consagración del pasado domingo 19 de julio.

Es por eso que la indumentaria del seleccionado argentino ahora solo podrá llevar el parche de campeón de América de 2024, la que le ganó la final a Colombia con el gol agónico de Lautaro Martìnez, disputada en Estados Unidos.

Será el mismo caso como el que usó desde la Copa América que ganó en 2021 en el Maracaná hasta el último amistoso previo al Mundial 2022. Durante la Copa América 2024 también usó el parche de campeón 2021, y no el de campeón del mundo.

Además, tras la definición de la Copa del Mundo, se filtró la que hubiese sido la camiseta de Argentina con las cuatro estrellas bordadas por encima del escudo. En cada una de ellas iba a estar escrito el año de los respectivos Mundiales.

Selección Argentina camiseta Mundial
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