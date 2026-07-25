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¿Cuánto dinero recibirá Unión por la venta de Fascendini a Talleres?

La dirigencia rojiblanca transfirió al marcador central que ya fue presentado como nuevo refuerzo de la T

Ovación

Por Ovación

25 de julio 2026 · 17:20hs
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Unión recibirá 800.000 dólares por la venta de Fascendini a Talleres.

Unión recibirá 800.000 dólares por la venta de Fascendini a Talleres.

Este jueves, Talleres anunció de manera oficial la contratación de Valentín Fascendini, luego de que la T negociaria con la dirigencia de Unión la adquisición del 85% de la ficha del zaguero.

El dinero que recibirá Unión por la venta de Fascendini

Durante estos días se especuló respecto al monto de la operación, dado que el jugador tenía una cláusula de salida de 1.300.000 dólares, pero se sabía que la negociación no se daba por la cláusula.

Incluso se mencionó que la T iba a adquirir el 50% de la ficha y se especulaba con un monto que oscilaba los 750.000 dólares y la cesión a préstamo de Joaquín Mosqueira a Unión.

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No obstante y a la espera de que Unión comunique las cifras oficiales en las que se cerró la operación, en las últimas horas surgió un monto extraoficial en el que se había concretado la negociación.

Según la misma, Talleres adquirió el 85% de los derechos económicos de Fascendini y el club cordobés le pagará a Unión 800.000 dólares. A su vez, el futbolista firmó contrato hasta diciembre del 2030.

Unión Fascendini Talleres
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