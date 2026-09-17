El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 de 2026, luego de una temporada que definió como intensa.
Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing en Fórmula 2
“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Nicolás Varrone en un comunicado en redes.
Por Ovación
“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Varrone en un comunicado a través de sus redes sociales.
Los motivos de Nicolás Varrone
El corredor albiceleste reconoció que no fue una decisión sencilla, pero aseguró que junto a su equipo consideran que se trata del camino adecuado para continuar con su carrera. Además, agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el acompañamiento.
“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, expresó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.
En su despedida, Varrone también destacó especialmente a quienes permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de esta etapa.
El piloto todavía no confirmó cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder brindar novedades próximamente sobre el futuro de su carrera.