Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing en Fórmula 2

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Nicolás Varrone en un comunicado en redes.

El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 de 2026 , luego de una temporada que definió como intensa.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing” , expresó Varrone en un comunicado a través de sus redes sociales.

Los motivos de Nicolás Varrone

El corredor albiceleste reconoció que no fue una decisión sencilla, pero aseguró que junto a su equipo consideran que se trata del camino adecuado para continuar con su carrera. Además, agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el acompañamiento.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, expresó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.

En su despedida, Varrone también destacó especialmente a quienes permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de esta etapa.

El piloto todavía no confirmó cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder brindar novedades próximamente sobre el futuro de su carrera.