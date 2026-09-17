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Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing en Fórmula 2

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Nicolás Varrone en un comunicado en redes.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 08:13hs
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Nico Varrone anunció su salida de Van Amersfoort Racing en Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 de 2026, luego de una temporada que definió como intensa.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, expresó Varrone en un comunicado a través de sus redes sociales.

Los motivos de Nicolás Varrone

El corredor albiceleste reconoció que no fue una decisión sencilla, pero aseguró que junto a su equipo consideran que se trata del camino adecuado para continuar con su carrera. Además, agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el acompañamiento.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, expresó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento especial a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.

En su despedida, Varrone también destacó especialmente a quienes permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de esta etapa.

El piloto todavía no confirmó cuál será su próximo destino deportivo, aunque anticipó que espera poder brindar novedades próximamente sobre el futuro de su carrera.

Varrone Racing
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