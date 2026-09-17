Arrancó la quinta fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En barrio Guadalupe, Ciclón Racing se impuso a La Salle Jobson, y Cosmos a Las Flores como visitante en los adelantos del quinto capítulo del certamen de Primera A.

La máxima división de la Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha una nueva semana de competencia dentro del Torneo Clausura Lautaro Fagioli. La acción en la Primera A arrancó con dos adelantos programados, además de un encuentro adicional estipulado para la jornada del viernes y la resolución de un cotejo pendiente.

En la oportunidad se registraron los triunfos de Ciclón Racing sobre La Salle Jobson y Cosmos ante Las Flores II en el norte de la ciudad. El cruce entre Nacional y Deportivo Santa Rosa finalizó igualado 1 a 1 en el barrio Sur de la capital provincial.

Festejaron Ciclón Racing y Cosmos en el Clausura de la Liga Santafesina

En el campo de deportes 8 de Enero, en un partido parejo, intenso y con dos elencos que buscan ser protagonistas, Ciclón Racing derrotó a La Salle Jobson por 1 a 0 bajo el arbitraje de Joaquín Urbani. El único gol del cotejo lo consiguió en el primer tiempo Mateo Franzotti. Fue expulsado Simón Alfaro. El conjunto conducido por Carlos García viene de empatar 1 a 1 por el Regional Amateur frente a Juventud de Esperanza. El próximo fin de semana por la cuarta jornada, Ciclón Racing será anfitrión de Cosmos FC. El Colegial en la próxima fecha será anfitrión de La Perla.

En el estadio Alberto Garau, con el arbitraje de Carlos Córdoba, Cosmos FC derrotó en calidad de visitante a Las Flores II por 1 a 0 con gol de Luciano Pereyra de penal en el primer tiempo. Por el certamen federal, Cosmos jugará de visitante con Ciclón Racing, mientras que el próximo compromiso para la Naranja de Las Flores, será Colón en calidad de visitante.

Por otra parte, la jornada del miércoles sirvió también para saldar cuentas pendientes en el calendario. Nacional y Deportivo Santa Rosa completaron el cruce correspondiente a la segunda fecha, el cual fue suspendido en su momento a los 32 minutos del segundo tiempo cuando el marcador se encontraba empatado 1 a 1. Se disputaron los 13 minutos restantes y no hubo alteraciones en el marcador.

En barrio Guadalupe, el árbitro Joaquín Urbani junto a los capitanes y sus colaboradores. gentileza Iliana Baranovsky

La actividad continuará antes del fin de semana con el choque entre Newell’s Old Boys y Universidad Nacional del Litoral, pautado para la noche del viernes a partir de las 21 con el arbitraje de Maximiliano Moya. El sábado también se medirán: Colón de San Justo con Colón, Nobleza de Recreo con Juventud Unida, Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada, Nacional con El Quillá, Deportivo Santa Rosa con Gimnasia y Esgrima, Sanjustino con Unión y La Perla del Oeste con Ciclón Norte.

Las posiciones en la Zona A quedaron así: Colón de San Justo 10; Juventud Unida 9, Nobleza de Recreo 8, Cosmos y Universidad del Litoral 7; Ateneo Inmaculada 6, Newell´s 5; Independiente y Colón de Santa Fe 4, Las Flores II 1 y Sportivo Guadalupe 0. Por su parte, en la Zona B, de este modo: Sanjustino y Unión 10, Náutico El Quillá 8, La Salle Jobson 7, Ciclón Racing y La Perla del Oeste 5; Academia Cabrera y Gimnasia y Esgrima 4; Deportivo Santa Rosa 3, Nacional 2, Ciclón Norte 1.

Síntesis: Ciclón Racing 1- La Salle Jobson 0

Ciclón Racing: Tomás Nigorra, Walter Gómez, Mateo Franzotti, Juan Ruiz Diaz, Marcelo Echeverría, Franco Gigena, León González, Conrado Gómez, Simón Alfaro, Román Cristaldo y Nahuel Rosillo. DT: Carlos García. Suplentes: Sebastián Silva, Luis Gómez, Valentín Martínez, Eric Mouret, Lautaro Ibarra, Lucas Rodríguez y Carlos Bogao.

La Salle Jobson: Gustavo Bustos, Mateo Basilio, Tomás Capitani, Tomás Drapko, Eduardo Esquivel, Matías Pera, Guido Gutiérrez, Patricio Copello, Mariano Andreoli, Facundo Silvestro y Benjamín Manuel. DT: Sebastián Servín. Suplentes: Joaquín Viola, Gonzalo Díaz, Nicolás Papa, Ulises Salva, Facundo Romero, Lucas Rodríguez y Lazaro Marino.

Gol: Mateo Franzotti (CR).

Expulsado: Simón Alfaro (CR).

Árbitro: Joaquín Urbani.

Cancha: campo de deportes 8 de Enero (CR).