Colón suma un psicólogo deportivo para intentar recuperar el rumbo en la Primera Nacional

Colón habría cerrado la incorporación del psicólogo deportivo Pablo Sucarrat para acompañar al plantel en el tramo final de la Primera Nacional. Los detalles.

Colón busca respuestas para salir del momento que atraviesa en la Primera Nacional. Después de un comienzo alentador en la era de Iván Delfino, con tres victorias consecutivas, el equipo sufrió un brusco retroceso y acumula ahora tres derrotas al hilo, una racha que lo hizo perder terreno en la Zona A.

El Sabalero llegó a estar metido en la pelea por los primeros puestos junto a Ferro y Deportivo Morón, pero el escenario cambió considerablemente. Con siete fechas por disputarse para el cierre de la fase regular, Colón cayó hasta el sexto lugar y todo indica que deberá enfocarse en la lucha por el Reducido en busca del segundo ascenso.

En este contexto, la dirigencia habría decidido sumar una herramienta diferente para intentar recuperar al plantel desde lo emocional. Según informó Sol Play FM 91.5, Colón cerró la llegada del psicólogo deportivo Pablo Sucarrat, quien recientemente trabajó con el plantel de Belgrano, campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Un viejo conocido del mundo Colón

Sucarrat no es un desconocido para el Sabalero. El profesional ya trabajó en la institución durante el ciclo de Darío Franco, en una etapa en la que el equipo atravesaba una situación compleja.

En una entrevista con Sol Play en 2020, el psicólogo recordó aquella experiencia: “Me tocó trabajar en Colón en la época de Darío Franco y me llamaron cuando estaban 10 fechas sin ganar”.

Según explicó, aquel trabajo tuvo un impacto en el grupo: “Pudimos darle un golpe desde lo emocional, desde lo psicológico y terminamos peleando ese campeonato por una plaza para la Sudamericana con Belgrano con un desempate, que no pudimos quedarnos con la plaza, pero fue un campeonato interesante de Colón”.

Ahora, Sucarrat volvería a la institución en un escenario diferente, aunque con una necesidad similar: ayudar al plantel a recuperar confianza y estabilidad para afrontar la parte más importante de la temporada.

“La base del talento es lo mental”

El propio Sucarrat explicó en aquella entrevista su mirada sobre el trabajo psicológico en el deporte y el peso que tiene la preparación mental en el rendimiento de un futbolista.

“La base del talento es lo mental. Si la mentalidad que uno tiene no la trabaja, no la cuida, evidentemente no va a rendir tanto como aquel que a base de sus esfuerzos, de su disciplina y de sus hábitos logre brillar de otra manera”, sostuvo.

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También destacó que el trabajo no puede limitarse a una charla aislada y que resulta necesario observar el funcionamiento cotidiano del equipo: “Hay que estar en los entrenamientos para ver cómo entrenan. Hay que conocer cuáles son las intenciones de los ejercicios, cuán productivo es, cuánto rinde, cuánto se exige”.

El desafío para Sucarrat será ahora acompañar a un Colón que perdió posiciones, confianza y margen de error, justo cuando comienza a definirse su futuro en la Primera Nacional. El Reducido aparece hoy como el camino que le queda al Sabalero para intentar sostener el objetivo del ascenso.