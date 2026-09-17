Argentina consiguió la segunda victoria en el Maracanazinho

En un verdadero partidazo, el seleccionado argentino venció por 3 a 1 a Colombia en la segunda jornada del clasificatorio Sudamericano en Río de Janeiro.

El seleccionado argentino masculino de vóley, se midió ante un duro rival como Colombia -el tercer mejor ubicado en el ranking- y terminó sufriendo para ganar 3-1 (25-21, 25-18, 22-25 y 25-23). El opuesto Pablo Kukartsev volvió a comandar la ofensiva albiceleste aportando 19 puntos clave en los momentos decisivos del encuentro.

Por el lado de la escuadra tricolor, el atacante Amaranto firmó una actuación descomunal siendo el máximo anotador del partido con 27 unidades. Este jueves enfrenta a Chile desde las 14 horas.

Argentina trabajó para vencer a Colombia

En la segunda fecha del Sudamericano, Argentina venció a Colombia por 3-1, con parciales de 25-21, 25-18, 22-25 y 25-23. Pablo Kukartsev, máximo anotador argentino con 19 puntos. Este jueves desde las 14, frente a Chile con transmisión de Fox Sports.

Después de un comienzo algo parejo, la Selección sacó ventaja de 13-9 con mayor efectividad en ataque y Kukartsev como destacado. Colombia continuó más irregular en su juego y Argentina se encaminó al cierre 22-18 sosteniendo esa diferencia y con más de Vicentín. Finalmente, un ataque de Palonsky selló el 25-21 inicial.

El segundo capítulo empezó algo similar al anterior. El inicio fue punto a punto, pero en un pasaje con más volumen de juego y efectividad, los dirigidos por Horacio Dileo se despegaron 12-6. Bien en la rotación, Argentina siguió arriba 23-13 y aunque el cierre fue con algunas imprecisiones y Colombia se arrimó 17-23, finalmente Palonsky lo definió 25-18.

El comienzo del tercer set también fue muy parejo y punto a punto hasta el 10 iguales. Allí, Argentina fue más precisa para despegarse 13-10, pero Colombia lo empató en 14 rápidamente y el desarrollo otra vez fue sumamente equilibrado hasta la zona de definición. Allí, el equipo colombiano creció en defensa y contó con Amaranto imparable para descontar 25-22.

Para el cuarto capítulo, Armoa quedó como titular y el arranque otra vez resultó muy parejo (10-10). Más tarde, Colombia brilló en defensa y la Selección pudo responder en bloqueo para el 13-14. Luego, la Selección peleó contra su irregularidad y contra Amaranto y llegó a estar abajo 19-16, pero reaccionó justo a tiempo. Lo igualó en 21, una contra de Armoa lo dejó arriba 23-22 y, finalmente, Vicentin le dio la victoria por 25-23.

Argentina: De Cecco (2), Kukartsev (19), Ramos (4), Zerba (6), Palonsky (8), Vicentín (15), Massimino (L). Ingresaron: Díaz, Gómez (5), Sánchez, Armoa (3), Loser (2), Gallego.