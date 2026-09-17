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Debut demoledor de La Garra ante Colombia en el Invencible de Santa Fe

Argentina tuvo un debut sólido y superó a Colombia en el inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Primer paso para el equipo dirigido por Mariano Muñoz en el torneo, dando inicio formalmente a un nuevo ciclo olímpico.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 08:17hs
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La selección Argentina de handball debutó con éxito en los Juegos Suramericanos en Santa Fe.

La selección Argentina de handball debutó con éxito en los Juegos Suramericanos en Santa Fe.

La Selección conducida por Mariano Muñoz superó con autoridad a Colombia 34:11 por la primera fecha de la competencia que se lleva a cabo en Santa Fe hasta el domingo. En la continuidad del torneo enfrentará a Chile, mañana a partir de las 19:30hs. La Garra no falló en su presentación en los Odesur, superando con claridad a Colombia en un encuentro sin equivalencias que dominó de principio a fin y en el cuál el entrenador le pudo dar rodaje a todas las jugadoras.

Buen comienzo de La Garra en los Suramericanos de Santa Fe

En un torneo que se disputa bajo la modalidad de todos contra todos, mañana enfrentará a Chile que hoy cayó con Paraguay 19:21. En el encuentro que inauguró la actividad en el estadio Invencible de Santa Fe, Uruguay superó a Perú 51:9.

Mora Carballo, que marcó 6 tantos, fue la máxima goleadora de una Selección que en estos Odesur combina jugadoras de experiencia y muchas atletas debutantes. Todos los partidos de La Garra en los Juegos Suramericanos se pueden seguir en vivo por TyC Sports, tanto en pantalla como por su canal de You Tube.

La 13° edición de los Juegos Suramericanos otorga en el caso del handball dos plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, en tanto que el tercero mejor rankeado disputará un repechaje por una plaza adicional. Brasil, campeón en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025 tiene asegurada una plaza para Lima.

Un robo y un posterior gol firmado por Carballo y otro de Miranda Kruk -ambos tantos iniciales a puro uno contra uno-, sumado a dos goles más de Carolina Bono, de contraataque, y la propia Carballo, desde los 9 metros, anticiparon la superioridad de La Garra ante Colombia.

Dominio albiceleste en el ataque que también tuvo correlato en defensa con una buena performance de Candelaria Cuadrado en el arco que cerraría el primer tiempo con 8 atajadas en un 62%. Parcial 4:0 en 5 minutos que tuvo consecuencia en cierta relajación de la Selección que comenzó a fallar en el ataque si bien el resultado nunca corrió riesgo gracias a las intervenciones de Cuadrado.

Tras ese mini pasaje irregular desde el juego, las de Muñoz recuperaron consistencia y con los aportes goleadores de Carballo y María Eugenia Mellano estiró distancia para el 8:2 parcial al ecuador de la etapa inicial. De cara al descanso, rotación propuesta por el cuerpo técnico, goles de Dolores García, Milagros Schneider, Virginia Catera y Kruk para el 14:5 parcial.

Síntesis:

Argentina: Candelaria Cuadrado, Yamila Baggio, Miranda Kruk, Miranda Kruk, María Eugenia Mellano, Virginia Catera y Carolina Luque.

Argentina (34:11 vs. Colombia): Mora Carballo (6), Carolina Bono (5), Virginia Catera (4), Dolores García (4), Yamila Baggio (3), Milagros Schneider (3), María Eugenia Mellano (3), Miranda Kruk (3), Carolina Luque (2), Antonela Mena (1), Zoe Oriolo, Candelaria Cuadrado y Lola Nuñez.

Próximo partido: Argentina vs. Chile – 2° fecha | Jueves 17 de septiembre, 19:30 horas.

La Garra Colombia
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